26 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения.

назад (1894-1938) родился- видный политический деятель Казахстана, историк национально-освободительного движения на Востоке, один из первых историков Средней Азии, участник национально-освободительной борьбы 1916 года.

Родился в Верненском уезде Семиреченской области. Окончил Меркенскую 3-годичную русско-казахскую школу, сельхозучилище в Пишпеке, затем поступил в Ташкентский учительский институт.

В начале 1917 года организовал «Революционный союз казахской молодежи». В 1918 году - заместитель председателя Аулие-Атинского уездного Совета. В октябре 1918 года - член ТуркЦИК, нарком здравоохранения Туркреспублики. В 1919 году - председатель ЧК по борьбе с басмачеством в Фергане. В 1919-1920 годы - председатель ЦИК ТАССР. В 1920-1922 годы работает в Азербайджане. В 1922-1925 годы - председатель СНК ТАССР, в Монголии. В 1925 году - заведующий отделом печати Казкрайкома, ответственный редактор газеты «Еңбекші қазақ». В 1926-1937 годы - заместитель председателя СНК РСФСР. Арестован в начале мая 1937 года в Москве. Обвинен в руководстве якобы созданном в 1934 году «Всесоюзным объединенным центром». Расстрелян 10 февраля 1938 года.

Автор около 10 книг, брошюр, более 100 статей. В Алматы именем Рыскулова назван проспект.

назад (1972) родился- начальник департамента уголовно-исполнительной системы по городу Алматы.

Родился в Карагандинской области. Окончил Павлодарский юридический колледж КУИС МЮ РК, слушатель курсов первоначальной подготовки (2001); Карагандинский государственный университет им. Букетова, правоведение (2006).

Трудовая деятельность: начальник отдела контролерской службы учреждения АК-159/18 УКУИС по Карагандинской области (2001-2002); старший специалист-оперуполномоченный отдела режима и надзора, специалист-оперуполномоченный отдела режима и надзора, старший специалист-старший оперуполномоченный отдела режим и надзора, старший специалист-старший инспектор-дежурный дежурной части УКУИС по Карагандинской области (2002-2008); заместитель начальника по общим вопросам и организации труда осужденных учреждения АК-159/11 УКУИС по Карагандинской области (2008-2009); заместитель начальника по общим вопросам и организации труда осужденных учреждения АК-159/5 УКУИС по Карагандинской области (2009-2011); начальник учреждения АК-159/11 департамента УИС по Карагандинской области (2011-2013); заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области (2013-2015); начальник ДУИС по Карагандинской области (2015-2016); заместитель председателя Комитета УИС МВД РК (2016-2017); начальник ДУИС по Карагандинской области КУИС МВД РК (2017-2019); председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан (04.2019-10.2019).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

назад (1983) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию

Родилась в Алматинской области. Окончила Центрально-Азиатский университет, казахский язык и литература.

Трудовая деятельность: журналист редакции газеты «Қапшағай» (2004-2010); редактор ТОО «Книжник» (2011-2013); журналист газеты «Жетісу» ТОО «Өлке тынысы» (2014-2021).

Обладатель золотой медали имени балкарского поэта Керима Отарова. Главный призер Республиканского конкурса «Алтын тобылғы», организованного Фондом Первого Президента Казахстана. Обладатель призов им. кобызиста Молыкбая, Майры Уаликызы, Магжана Жумабаева, Султанмахмута Торайгырова.

Автор книг «Алақандағы бақыт», «Мен керекпін», «Аспантаудың көктемі», «Шоған абыз», «Ақ қанатты періште». Переводила и редактировала энциклопедические книги для детей. Ее стихи были переведены на различные языки мира: английский, турецкий, татарский, башкирский, русский, киргизский, азербайджанский и испанский. Стихи включены в испанские, азербайджанские, русские антологические книги. Поэма «Шоған Абыз», получила главный приз конкурса «Алтын тобылғы» и была переведена на три языка.

На занимаемой должности - с января 2021 года.