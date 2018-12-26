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26 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

26 Декабря 2018 08:00 25
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26 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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26 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»ИМЕНА

124 года назад (1894-1938) родился РЫСКУЛОВ Турар - видный партийный и политический деятель Казахстана, историк национально-освободительного движения на Востоке, один из первых историков Средней Азии, участник национально-освободительной борьбы 1916 года. Родился в Верненском уезде Семиреченской области. Окончил Меркенскую 3-годичную русско-казахскую школу, сельхозучилище в Пишпеке, затем поступил в Ташкентский учительский институт.

В начале 1917 года организовал «Революционный союз казахской молодежи». В 1918 году - заместитель председателя Аулие-Атинского уездного Совета. В октябре 1918 года - член ТуркЦИК, нарком здравоохранения Туркреспублики. В 1919 году - председатель ЧК по борьбе с басмачеством в Фергане. 1919-1920 годы - председатель ЦИК ТАССР. В 1920-1922 годы работает в Азербайджане. В 1922-1925 годы - председатель СНК ТАССР, в Монголии. В 1925 году - заведующий отделом печати Казкрайкома, ответственный редактор газеты «Еңбекші қазақ». В 1926-1937 годы - заместитель председателя СНК РСФСР. Арестован в начале мая 1937 года в Москве. Обвинен в руководстве якобы созданном в 1934 году «Всесоюзным объединенным центром». Расстрелян 10 февраля 1938 года.

Автор около 10 книг, брошюр, более 100 статей. В Алматы именем Рыскулова назван проспект.

 

42 года назад (1976) родился ЖУМАГУЛОВ Айбатыр Нышанбаевич - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, экономика и менеджмент, аспирантуру Казахской государственной академии управления, магистр экономики.

Трудовая деятельность: главный аналитик управления экономических исследований Национального банка РК (1999-2002); директор департамента казначейства ОАО «Банк ЦентрКредит» (2002-2004); первый заместитель председателя правления АО «BCC-Invest» (Дочернее инвестиционное подразделение ОАО «Банк ЦентрКредит») (2004-2009); директор департамента базовых отраслей Министерства индустрии и новых технологий РК (2009-2010); член Совета директоров в Группе компаний «Baur Kazakhstan» (2010-2013); управляющий директора АО «НУХ «Байтерек» (2013); председатель правления АО «Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана» (2013-2017).

На занимаемой должности - с января 2017 года.

 

 

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Ключевые слова: Дата, История Казахстана,
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