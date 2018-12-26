26 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».



СОБЫТИЯ

В 1991 году установлены полномасштабные дипломатические отношения между Республикой Казахстан и США. США стали третьей (после Турции и Российской Федерации) страной, признавшей независимость Республики Казахстан после распада Советского Союза.

В 1995 году принят Конституционный закон Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», определяющий правовое положение Президента Республики Казахстан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

В 2009 году во Дворце мира и согласия в Астане состоялась премьера балета «Корсар» в новой редакции, которую посетил Президент РК Нурсултан Назарбаев.

Новая хореографическая редакция балета «Корсар» создана Юрием Григоровичем на основе композиции М. Петипа специально для Национального театра оперы и балета имени К. Байсеитовой.

В 2016 году в рамках рабочего визита Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева в Российскую Федерацию в Санкт-Петербурге подписана концепция по сотрудничеству на космическом комплексе «Байконур», закрепляющая договоренности сторон совместно развивать (модернизировать) в условиях продолжения арендных отношений инфраструктуру космодрома и города Байконур, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, строить жилье, развивать туризм, внедрять новые формы хозяйственных отношений. Но главное - это реализация новых совместных космических проектов на базе имеющейся инфраструктуры космодрома и, в первую очередь, проекта «Байтерек».

В 2017 году Национальной библиотекой Беларуси передана коллекция факсимильного издания белорусского первопечатника Франциска Скорины Библиотеке Первого Президента РК.

Беларусь, родина восточнославянского первопечатника, имеет лишь отдельные из его изданий. Всего же сохранилось около 520 экземпляров, которые хранятся в библиотеках, музеях и архивах Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Польши, Словении, России, США, Украины.