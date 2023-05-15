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    26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике

    15 Мая 2023, 16:16

    МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - 26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона на шоссе в северном мексиканском штате Тамаулипас в Мексике в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Две машины столкнулись неподалеку от столицы штата Сьюдад-Виктория, а затем загорелись, сообщило министерство общественной безопасности штата Тамаулипаса.

    Прибыв на место аварии, полицейские обнаружили, что грузовика с прицепом на месте происшествия уже нет.

    Источник в прокуратуре Тамаулипаса заявил, что следователи не уверены, скрылся ли водитель грузовика или он также погиб в аварии.

    По словам источника, среди пассажиров фургона, предположительно из частной транспортной компании, были дети.

    Все жертвы столкновения скорее всего были мексиканцами, поскольку на месте происшествия были обнаружены их удостоверения личности.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости
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