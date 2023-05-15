26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - 26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона на шоссе в северном мексиканском штате Тамаулипас в Мексике в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Две машины столкнулись неподалеку от столицы штата Сьюдад-Виктория, а затем загорелись, сообщило министерство общественной безопасности штата Тамаулипаса.

Прибыв на место аварии, полицейские обнаружили, что грузовика с прицепом на месте происшествия уже нет.

Источник в прокуратуре Тамаулипаса заявил, что следователи не уверены, скрылся ли водитель грузовика или он также погиб в аварии.

По словам источника, среди пассажиров фургона, предположительно из частной транспортной компании, были дети.

Все жертвы столкновения скорее всего были мексиканцами, поскольку на месте происшествия были обнаружены их удостоверения личности.



