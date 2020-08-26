Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

26 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

26 Августа 2020 08:00
Поделиться:
26 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Новости по теме
26 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
25 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения» 25 августа. Календарь Казинформа «Даты. События» 24 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

54 года назад (1966) родился КАНЫБЕКОВ Сакен Асембекович - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член комитета по аграрным вопросам.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый агроном (1988); Международный казахско-турецкий университет им. А. Яссауи, экономист (2003).

Трудовая деятельность: работал в колхозе им. Мичурина Талгарского района Алма-Атинской области (1988); начальник цеха по реализации товаров народного потребления фирмы «Бактлеу» г. Алматы (1992-1994); заместитель директора по коммерческим вопросам фирмы «Бактлеу» г. Алматы (1994-1995); заместитель директора ТОО «Заман» г. Алматы (1995-2000); старший менеджер ТОО «Корпорация НИМЭКС» г. Шымкента Южно-Казахстанской области (2000-2001); директор Туркестанского филиала ТОО «Корпорация НИМЭКС», г. Туркестана Южно-Казахстанской области (2001-2005); директор филиала «Шардаринский хлопкоочистительный завод» ТОО «Корпорация НИМЭКС» Южно-Казахстанской области (2005-2006); заместитель акима Мактааральского района Южно-Казахстанской области, аким Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, сотрудник в регионально-организационном отделе Администрации Президента РК (2006-2010); заместитель акима Южно-Казахстанской области.

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

53 года назад (1967) родился ТУМАТОВ Айдарбек Ануарбекович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве (с 2019 года), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстана в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству (с 2020 года).

Родился в г. Алматы. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет (1993); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2005).

Трудовая деятельность: заместитель начальника отдела валютного управления АО «Казкоммерцбанк» (1993-1994); исполнительный директор ТОО «Даукен» (1994-1998); менеджер Государственного комитета РК по инвестициям (1998-2000); второй секретарь, первый секретарь посольства Казахстана в Турции (2000-2004); начальник управления, начальник отдела департамента экономического и гуманитарного сотрудничества МИД Казахстана (2004-2005); первый секретарь Генерального консульства Казахстана в г. Дубай (ОАЭ) (2006-2007); советник посольства Казахстана в ОАЭ (2007-2007); заместитель директора, начальник управления информационно-аналитического департамента МИД Казахстана (2007-2008); советник-посланник посольства Казахстана в ОАЭ (2008-2010); заместитель директора департамента многостороннего сотрудничества МИД Казахстана (2010-2011); директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана (2011-2019).

46 лет назад (1974) родился ИЛЬЯСОВ Магжан Жанботаулы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия.

Родился в г. Алматы. Окончил факультет международных отношений Казахского государственного университета мировых языков, переводчик-референт (1996); обучался в США (1994-1995).

Трудовая деятельность: референт, атташе главного управления международных организаций и международных экономических отношений, третий, второй секретарь управления ООН и международных экономических организаций Министерства иностранных дел РК (1996-1999); консультант протокольной службы, главный эксперт, главный инспектор ЦВП Администрации Президента РК (1999-2007); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК (2007-2012); советник Президента РК (2012-2013); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК (2013-2016).

На занимаемой должности - с мая 2016 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

39 лет назад (1981) родился ЧЕРНЕНОК Сергей Иванович - директор департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Окончил Карагандинскую республиканскую военную школу им. Т. Бигельдинова (1999); Военный университет им. Маршала Жукова Г.К., г. Тверь (2004).

Трудовая деятельность: воинская служба на различных офицерских должностях в Вооруженных Силах Республики Казахстан (2004-2017); руководитель управления, заместитель директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2017-2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив