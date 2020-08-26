26 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1920 году был принят декрет «Об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики» со столицей в Оренбурге. Первым председателем ЦИК КАССР стал уроженец Западного Казахстана Сейткали Мендешев. В состав автономии вошли Уральская, Тургайская, Семипалатинская и Акмолинская губернии, а также части Букеевской и Оренбургской губерний. Современные очертания территория нашей страны приобрела только в 1924 году, когда после размежевания Средней Азии в её состав включили Джетысуйскую (Семиреченская область) и Сырдарьинскую губернии.

В 1998 году в Таразе перед зданием Таразского государственного университета был установлен памятник Мухаммаду Хайдару Дулати.

Мирза Мухаммад Хайдар Дулат (1499-1551) - автор ряда исторических трудов XVI в., государственный деятель и военачальник средневекового государства Мамлакат-и-Моголийе. Он получил хорошее для своего времени образование, владел наряду с родным тюркским также персидским языком. До нашего времени дошли два его труда: это история могулов и ханов Чагатаидов в Кашгарии и Могулистане - Тарихи Рашиди на среднеазиатском персидском и поэма на тюркском языке Джахан-наме.

В 1999 году в здании Казахского государственного национального университета (совр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби) была установлена мемориальная доска в честь академика Омирбека Жолдасбекова.

Омирбек Арисланович Жолдасбеков (1931, Чимкентская область - 1999, Алма-Ата) - советский и казахстанский ученый-механик, академик АН КазССР (1979), доктор технических наук (1972), профессор (1973), лауреат Государственной премии КазССР (1982), заслуженный деятель науки КазССР (1974), государственный и общественный деятель.

В 2005 году в Алматы состоялась церемония гашения новой художественной почтовой марки, посвященной 10-летию принятия Конституции Казахстана.

На почтовой марке изображена эмблема празднования 10-летия принятия Конституции Республики Казахстан. Марка выполнена офсетным способом в четыре краски, размер 33х27,5 мм. Оформление - Р. Жапалова. Она изготовлена Китайской типографией почтовых марок при министерстве связи и информатизации КНР.

В 2010 году в Усть-Каменогорске были установлены самые большие в городе часы. Высота новой конструкции, сделанной из металла, составляет 10 метров, ширина ремешка – 1 метр 20 сантиметров, диаметр циферблата – 3 метра. По стилю это классические мужские часы. Достопримечательность установили в центре города у кинотеатра «Юбилейный». После подключения к электричеству на них установили точное время по сигналу Астаны. Конструкцию часов изготовило местное предприятие - ТОО «Завод металлоизделий».





В 2011 году Национальному теннисному центру в Астане был присвоен статус Азиатского теннисного центра. Теперь в мире насчитывается два Азиатских теннисных центра - один в Бангкоке, другой - в Астане.





В 2011 году на сцене Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой состоялась премьера знаменитого на весь мир спектакля кыргызского писателя Чингиза Айтматова и казахского драматурга Калтая Мухамеджанова «Восхождение на Фудзияму», которую представил зрителям в рамках гастролей в столице театр имени М. Лермонтова из Алматы.

Более 30 лет пьеса не сходит с театральных сцен мира, в свое время ее ставили в Вашингтоне, Лондоне, Токио, а теперь показали и в Астане.





В 2013 году в Восточно-Казахстанском государственном университете им. С. Аманжолова, где проходила научно-практическая конференция в рамках II международного форума «Алтай - золотая колыбель тюркского мира», открылся Центр алтаеведения «Алтайтану». В работах по подготовке были задействованы ученые из Монголии, Китая, Алтайского края РФ и других стран.





В 2015 году в Сеуле (Южная Корея) ректору Казахского национального университета искусств, народной артистке Республики Казахстан Айман Мусахаджаевой было присвоено звание почетного доктора наук PhD университета Данкук (Ю. Корея). Диплом Почетного доктора PhD всемирно известная казахстанская скрипачка получила из рук президента университета Данкук Хо-сунгЧанга.





В 2016 году на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске началось строительство здания для Банка низкообогащенного урана. Факт выбора МАГАТЭ кандидатуры Казахстана для размещения банка является свидетельством высокого авторитета страны на международной арене и доверие мирового сообщества миролюбивой и предсказуемой политике Президента РК.





В 2016 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии чествования чемпионов и призеров XXXI летних Олимпийских игр. Открывая церемонию, Глава государства поздравил с успешным выступлением национальной сборной страны на ХХХI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и наградил олимпийских чемпионов орденом «Барыс».

В 2017 году в Караганде было открыто мемориальное сооружение в память о рок-звезде Викторе Цое. Сооружение сделано в виде трафарета и представляет собой солнечное затмение, внутри солнца вырезано изображение Виктора Цоя.





В 2019 году вышла в свет антология «Қазақ поэзиясының інжу-маржандары». В сборник «Жемчужины казахской поэзии» - так переводится название этой восхитительной книжной коллекции - вошли произведения 13 казахских поэтов. Среди них - творения Абая, Шакарима, Магжана Жумабаева, Касыма Аманжолова, Мукагали Макатаева.

Президент Казахстана К. Токаев написал вступительное слово в каждом из 13 томов. Он подчеркнул необходимость популяризации оригинальной казахской литературы и ее пользы для будущих поколений.

В 2019 году в целях обеспечения празднования в 2020 году на высоком организационном и содержательном уровне 175-летнего юбилея Абая и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби были созданы государственные комиссии.

Празднование обозначенных исторических дат - это важнейшие события новейшей истории независимого Казахстана, направленные на углубление исторического сознания народа и всемерное продвижение духовной культуры страны в глобальном формате

В 2019 году в турнире Vienna Open, в котором приняли участие 398 спортсменов, казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик, получила специальный приз от легендарной Наны Александрии, заняв первое место среди женщин.

В 2019 году в Нур-Султане открылся первый центр поддержки института семьи «Жанұя», в котором будут оказывать пошаговую и системную консультацию или помощь по вопросам общественного здравоохранения, образования, дадут ответы на вопросы по получению жилья, открытию бизнеса и получению государственной поддержки, трудоустройства. В центре организована работа 12 государственных и квазигосударственного секторов, которые оказывают более 70 видов услуг.



