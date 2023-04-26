26 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

137 летназад (1886-1913) ТУКАЙ Габдулла Мухамедгарифович - татарский народный поэт, публицист, переводчик, литературный критик и общественный деятель. Будучи основоположником школы поэзии, заложил крепкий фундамент татарского языка и литературы.

Родился в деревне Кушлауч Казанской губернии (ныне - Республика Татарстан, РФ).

В четырёхлетнем возрасте остался полным сиротой: сначала умер отец, а вскоре и мать. Мальчик рос в чужих семьях. Когда Габдулле было девять лет, родственники, жившие в городе Уральске, взяли его к себе. Здесь мальчик поступил в медресе (мусульманское училище, готовившее учителей и священников), где он быстро научился читать и писать по-татарски. В этом медресе был и так называемый русский класс, в котором обучение шло на русском языке, изучали русскую литературу. В медресе его считали самым образованным, сметливым и бойким. В возрасте 16 лет он написал свои первые стихи, потом начал переводить на татарский язык стихи и басни.

Закончив медресе, девятнадцатилетний юноша начал сотрудничать с татарскими журналами и газетами, на страницах которых появлялись его стихотворения и статьи. Там же, в Уральске, была опубликована поэма-сказка «Шурале», которая была переведена на многие языки народов России и зарубежных стран. По мотивам этого произведения композитор Ф. Яруллин создал балет «Шурале», который с успехом идёт на сценах музыкальных театров.

Осенью 1907 года уехал в Казань, где сразу же влился в ряды передовой молодёжи, вошёл в литературные круги и начал сотрудничество с издательствами. В 1908-1909 годах поэт проехал по своей малой Родине - деревням Заказанья. Под впечатлением от этой поездки он написал много стихов и путевых заметок. В этот период у Тукая резко стало ухудшаться здоровье. Он испытывал материальные трудности, положение его было бедственным, практически нищенским, поэт прозябал в дешёвых и холодных гостиничных номерах. В 1912 году он уехал в казахские степи, где прожил почти два месяца, в надежде поправить своё самочувствие поэт постоянно употреблял там кумыс. Из поездки поэт вернулся в Казань в начале августа 1912 г. Даже будучи тяжело больным, он продолжал работать в типографии, дыша воздухом, насыщенным свинцовыми испарениями, и писать, несмотря ни на что.

15 апреля 1913 года в 20 часов 15 минут Габдуллы Тукая не стало. Похоронен на Татарском кладбище Ново-татарской слободы (Казань).

123 года назад (1900-1973) родился МУКАНОВ Сабит Муканович - писатель, один из основоположников современной казахской литературы, академик АН Казахской ССР.

Родился в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области. В 1918-1919 учился на учительских курсах в Омске.

Трудовая деятельность: учительствовал в ауле (с 1919 года); служил в отряде частей особого назначения (ЧОН) Госполитуправления Акмолинской губернии (1921-1922); учеба на Оренбургском рабфаке (1922-1926); заведующий отделом газеты «Еңбекші қазақ» (ныне - «Егемен Қазақстан»), главный редактор Казгосиздата (1926-1928); редактор, начальник отдела писателей газеты «Кеңес ауылы» (с 1928 года); в 1930 году выпускал альманах «Жарыс»; учился на литературном отделении Московского института Красной профессуры (1932-1935); редактор газеты «Қазақ әдебиеті», председатель правления Союза писателей Казахстана (1935-1937); профессор Казахского педагогического института (ныне - КазНПУ имени Абая) (1937-1941); председатель правления Союза писателей Казахстана (1943-1951); член Совета комитета защиты мира (1958-1969); председатель казахского филиала Общества дружбы и культурных связей с арабскими странами (1965-1969).

Большая заслуга принадлежит Муканову в развитии жанра романа в казахской литературе. Роман «Заблудившиеся», который после авторской переработки получил название «Светлая любовь», - это первое в казахской прозе социально-психологическое произведение крупной формы, посвященное классовой борьбе. Итог долгих лет исследовательской работы - драматическое произведение «Чокан Валиханов» о жизни выдающегося просветителя-демократа и драма «Дочь Кашгарии». Его перу, как литературному критику и ученому, принадлежит много критических статей, литературоведческих и историко-этнографических исследований.

Его имя носят Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека, областной Казахский музыкально-драматический театр, одна из улиц областного центра. В ауле Сабит открыт мемориальный музей и бюст писателя, а в областной библиотеке - музейная комната.

Награжден двумя орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями и Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

91 год назад (1932-2021) родился ВАЛИХАНОВ Шота (Шот-Аман) Едресович - известный советский и казахстанский скульптор, заслуженный архитектор Казахской ССР, лауреат Государственной премии (1990), один из авторов герба Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Московский архитектурно-строительный институт, архитектор (1956).

Трудовая деятельность: архитектор института «Казгипрогорсельстрой» («Казгорстройпроект») (1956-1959); младший научный сотрудник, аспирант Казахского филиала Академии строительства и архитектуры СССР (1959-1965); архитектор Советского района г. Алма-Ата (1965-1966); заместитель главного архитектора г. Алма-Ата (1966-1967); старший научный сотрудник института «КазпромстройНИИпроект» (1967-1971); заместитель, первый заместитель председателя Центрального совета Общества охраны памятников истории и культуры Казахской ССР (1971-1978); председатель правления Союза архитекторов Казахстана (1973-1982); секретарь Союза архитекторов СССР (1975-1982); заместитель директора, главный архитектор ГГПИ «Казграждансельстрой» (1982-1990); заведующий отделом Института литературы и искусства Академии наук Казахстана (1990-1993); президент Казахского общества охраны памятников истории и культуры (с 1993 года); президент Международного фонда им. Абылай-хана (с 1996 года).

Автор и соавтор проектов стадиона «Динамо», магазина «Универсам», памятников Ч.Ч. Валиханову, А.Т. Джангильдину, Г. Муратбаеву, Государственного герба Республики Казахстан, Монумента Независимости.

Награжден орденом «Құрмет» (1995), нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін».

60 лет назад (1963) родился ТАЙМБЕТОВ Багбан Таимбетович - прокурор Северо-Казахстанской области.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1989).

Трудовая деятельность: стажер-следователь Октябрьской районной прокуратуры г. Алматы (1989-1993); заместитель прокурора Московского и Ауезовского района г. Алматы, начальник отдела прокуратуры г. Алматы (1993-2001); заместитель прокурора Карагандинской, Кызылординской областей и г. Алматы, начальник департамента юстиции г. Алматы (2001-2010); прокурор Жамбылской области (2010-2012); прокурор Восточно-Казахстанской области (с 2012 года).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

Награжден орденом «Даңқ» II ст.

59 летназад (1964) родился КИЛИМОВ Асылбек Сахтаббергенович - советский и казахстанский боксёр, член Олимпийской сборной команды СССР 1984 г., мастер спорта СССР (1980), мастер спорта СССР международного класса (1984), заслуженный тренер Казахской ССР (1991), заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Чемпион СССР среди юношей: Бельцы (1979), Караганда (1980), Харьков (1981). Победитель Спартакиады школьников СССР, Каунас (1982), чемпион СССР среди юниоров, Пенза, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров, Шверин, ГДР (1982). Победитель матчевой встречи СССР - США (1984). Чемпион СССР (1984). Победитель Кубка СССР (1984). Дважды серебряный призер чемпионатов СССР (1985 1986). Победитель 8 международных турниров, в том числе класса «А». За взрослую сборную СССР начал боксировать с 1981 года, с 17 лет. За 10 лет занятий боксом (1977-1987), становился 6 раз чемпионом СССР и дважды серебряным призером в разных возрастных группах, а также победителем Кубка СССР. Провел 196 поединков - в 186 одержал победы (82% поединков завершил досрочно). Первый - в Европейском и третий - в мировом рейтингах 1984 года в весе до 75 кг.

Трудовая деятельность: государственный тренер Госкомспорта СССР по Казахской ССР (юноши, юниоры) (1988-1990); государственный тренер Госкомспорта СССР по Казахской ССР (взрослые) (1990-1991); член технической комиссии EABA - Европейской ассоциации любительского бокса (1990-1991).

В 1991 году сборная команда Казахской ССР, впервые в истории советского бокса заняла 1-е общекомандное место на X Спартакиаде народов СССР.

56 лет назад (1967) родился ТАЛАСОВ Мухамеджан Кадиржанович - заместитель министра обороны Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище им. генерала армии А.Н. Комаровского (1989); Казахскую государственную юридическую академию (2001); Центрально-Азиатский университет (2006); высшие академические курсы при Национальном университете обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2013); Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2018).

Трудовая деятельность: инженер технического надзора и капитального ремонта при квартирно-эксплуатационном отделе общевойсковой армии; главный инженер - заместитель начальника, начальник квартирно-эксплуатационной части (1992-2001); начальник эксплуатационного управления главного управления строительства и расквартирования войск МО РК (2001-2002); заместитель начальника главного управления материально-технического обеспечения ВС РК (2002-2003); начальник квартирно-эксплуатационной службы управления командующего войсками регионального командования «Восток» (2003-2004); заместитель начальника, начальник финансово-хозяйственного управления Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2004-2007); начальник управления тыла управления главнокомандующего силами воздушной обороны ВС РК (2007-2008); заместитель командующего войсками регионального командования по тылу - начальник управления тыла управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2009-2010); начальник тыла Вооруженных Сил РК (2010-2013); заместитель начальника Генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2013-2017); заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (2017-2019); заместитель начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (2019-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

Награжден орденами «Айбын» ІІ ст., «Даңқ» II ст.; юбилейными, ведомственными и за выслугу лет медалями.

33 года назад (1990) родился ЖУМАГУЛОВ Олжас Абдумомынович - заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Американский университет; Лондонскую школу экономики; Королевский колледж Лондона.

Трудовая деятельность: работал на различных должностях в Министерстве развития экономики и торговли РК (2013-2016); советник министра, заместитель руководителя территориальной инспекции по г. Астана МСХ РК (2016-2018); советник министра по инвестициям и развитию РК (02.2018-07.2018); советник заместителя Премьер-Министра РК (2018-2019); советник Премьер-Министра РК (2019-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.



