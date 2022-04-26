26 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день интеллектуальной собственности

26 апреля 1970 года вступила в силу Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). В сентябре 2000 года государства-члены ВОИС провозгласили этот день Международным днем интеллектуальной собственности.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 71/125, согласно которой 26 апреля было провозглашено Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе.

26 апреля 1986 года Чернобыльская атомная электростанция - первенец атомной энергетики Украины - стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

СОБЫТИЯ

В 1994 году в Алматы Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Пэном было подписано Соглашение между РК и КНР о казахстанско-китайской государственной границе. Впервые в истории обеих стран был проведен процесс делимитации и демаркации государственной границы, устроивший обе стороны.

В 1995 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил многодетным матерям первые нагрудные знаки «Алтын алқа». «Алтын алқа» - награда, имеющая статус ордена, учрежденная в 1993 году.

В 1996 году в Шанхае на встрече глав пяти государств - Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан было подписано историческое Соглашение об укреплении мер доверия в военной области в районе государственных границ. После ряда встреч «пятерки» соглашение переросло в Шанхайскую организацию сотрудничества.

В 2000 году в Алматы открылся Евразийский экономический саммит под эгидой Давоса. В саммите приняли участие около 500 политических лидеров, ведущих бизнесменов и международных экспертов из 37 стран мира. На форуме президенты Казахстана, Грузии, Кыргызстана, премьер-министр Азербайджана обсудили проблемы развития евразийского региона, его возможности и проблемы, привлекательность для инвесторов и роль на мировой арене.

В 2002 году была создана свободная экономическая зона «Морпорт Актау» - часть территории Республики Казахстан с определенными границами, в пределах которой в отношении ее резидентов устанавливается и действует специальный правовой режим для осуществления ими инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В 2009 году в Алматы была установлена памятная гранитная плита, посвященная героическому труду казахстанских воинов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Памятник установлен в сквере имени Ахмета Байтурсынова в центре города. Высота монумента - 4,5 метра, а ширина – 4 метра.

В 2010 году в Аммане в целях укрепления экономических и торговых отношений и дальнейшего углубления двустороннего экономического сотрудничества состоялась церемония подписания документов об открытии в Астане Иорданского центра по развитию торговли.

В 2013 году в Нью-Йорке, путем подписания Совместного коммюнике на уровне постоянных представителей Республики Казахстан и Республики Гвинея-Бисау при Организации Объединенных Наций, между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

Республика Гвинея-Бисау - небольшое государство в Западной Африке, у побережья Атлантического океана (до 1973 года - колония Португалии). Территория страны состоит из континентальной части и множества (около 60) прибрежных островов. Общая площадь - 36 125 км². Столица - г. Бисау. Официальный язык - португальский. Денежная единица - франк КФА. Глава государства - президент, избираемый на 5 лет.

В 2015 году состоялись внеочередные выборы Президента Республики Казахстан, на которых уверенную победу одержал действующий Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев. В феврале этого года члены Совета Ассамблеи народа Казахстана обратились к мажилисменам с инициативой о проведении внеочередных выборов Президента РК. В обращении подчеркивалось, что «в условиях нарастающего мирового экономического кризиса и сложной международной повестки общенародная инициатива о проведении выборов является требованием времени».

В 2016 году в Нижней Саксонии открылось почётное консульство Казахстана. Возглавил его один из ведущих предпринимателей Германии Гюнтер Папенбург.

В 2017 году в Алматы было увековечено имя народного артиста СССР, Героя Социалистического труда Ермека Серкебаева. Его именем назван Большой концертный зал Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского. Инициатива принадлежала директору колледжа Биржану Хасангалиеву.

В 2019 году на космодром Байконур из международного аэропорта Шереметьево самолётом АН-124-100 была доставлена космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», которой предстояло провести обзор всего неба в рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра. Основная цель проекта - построить карту всего неба, на которой будут отмечены все крупнейшие скопления галактик (около 100 тысяч), а также зарегистрировать около трёх миллионов сверхмассивных чёрных дыр, которые «прячутся» в центрах галактик и активно аккрецируют вещество.

В 2021 году Международная Тюркская академия в рамках серии «Наследие великих личностей» провела международную конференцию «Эдхем Тенишев - патриарх тюркского языкознания», посвященную 100-летию выдающегося тюрколога, специалиста в области тюркского языкознания Эдхема Тенишева.

Э.Р. Тенишев - лингвист-тюрколог, монголовед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, провел ряд исследований древнеуйгурского, саларского, сарыг-югурского языков и современных уйгурских диалектов, оставив после себя более 60 научных работ. Среди них «Древнетюркский словарь».

В 2021 году Казахстан начал кампанию по вакцинации от коронавируса с помощью национальной вакцины, названной QazVac.

По всему Казахстану было распространено 50 000 доз двухдозовой вакцины, разработанной государственным научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности (НИИПББ). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил научный прорыв страны в качестве «одной из немногих стран» в мире, которая разработала собственную вакцину против вируса COVID-19.