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    26,8 млрд тенге составил объем выплат в обязательном страховании казахстанских работников

    15 Октября 2020, 09:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем премий, собранных в сегменте обязательного страхования работников от несчастных случаев, за январь - август текущего года составил 26,8 млрд тенге - на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

    Доля сегмента от совокупного объема премий по обязательному страхованию выросла с 32% до 33,4%.При этом объем страховых выплат в секторе за аналогичный период сократился на 17%, до 3 млрд тенге. Доля от всех выплат по обязательному страхованию уменьшилась с 15,9% до 13,9%.

    Почти половина премий, собранных в сегменте обязательного страхования работников от несчастных случаев, приходится лишь на две компании по страхованию жизни: «НОМАД Life» (6,7 млрд тенге — впрочем, на 16,8% меньше, чем годом ранее) и «Халык-Life» (6,3 млрд тенге, сразу минус 28,4% за год).

    Самый заметный рост объема премий показала КСЖ «Евразия», замыкающая ТОП-3 с объемом 4,3 млрд тенге — плюс 42,6% за год.

    На КСЖ «НОМАД Life» и «Халык-Life» приходится и более половины страховых выплат по обязательному страхованию работников от несчастных случаев: 788,6 млн и 771,3 млн тенге соответственно.

    Замыкает тройку лидеров КСЖ Freedom Finance Life: 251,4 млн тенге.

    Численность пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, в том числе со смертельным исходом, за 2019 год составила 2 111 человек — на 49 человек меньше, чем за 2018-й. Из них количество погибших при несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, составило 190 человек — на 25 человек меньше, чем годом ранее.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Страхование Экономика Статистика Общество
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