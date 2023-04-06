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    259 млрд тенге инвестиций направят на развитие горнодобывающих предприятий в Костанае и Павлодаре

    6 Апреля 2023, 15:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство планирует подписать соглашение об инвестиционных обязательствах с АО «Алюминий Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ размещен на портала «Открытые НПА».

    Инвестиции планируется направить на развитие горнодобывающих предприятий в Костанае и Павлодаре.

    «Правительство и инвестор заключили настоящее соглашение об инвестиционных обязательствах и договорились о том, что соглашение будет регулировать их взаимные права и обязанности в течение срока его действия», - отмечено в проекте соглашения.

    Поясняется, что предметом соглашения является осуществление инвестором инвестиционных обязательств в размере 259 024 100 000 тенге в течение восьми лет с учетом положений главы 3 настоящего соглашения.

    «Инвестору, заключившему настоящее соглашение, гарантируется стабильность налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии со статьей 289 Предпринимательского кодекса. В случае не внесения до конца 2023 года изменений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» относительно продления действия государственного баланса и государственной экспертизы недр, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) уплачивается в общеустановленном порядке в соответствии с законодательством, действующим на момент возникновения обязательства», - говорится в документе.

    Инвестиции, согласно соглашению, включают в себя финансирование инвестором капитализируемых последующих расходов и (или) расходов на приобретение, производство, строительство новых фиксированных активов, а также финансирование других затрат, увеличивающих стоимость фиксированных активов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Инвестиции
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