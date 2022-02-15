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259 человек спасли из снежных заносов в Казахстане за сутки

15 Февраля 2022 10:39
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259 человек спасли из снежных заносов в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки в стране спасательными подразделениями МЧС из снежного плена спасено 259 человек, из них 30 детей, вызволена 21 единица техники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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«В настоящее время в пунктах обогрева находятся 139 человек, из них 14 детей. На блокпостах наблюдается скопление 664 единиц техники, из них 346 легкового и 318 грузового транспорта. Вчера на блокпостах страны наблюдалось скопление около 1 400 единиц техники. В аварийно-спасательных работах, расчистке автодорог задействовано 232 человека и 134 ед. техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов, дорожных служб», - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

По его информации, в связи ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыты 24 участка автодорог республиканского и 42 областного значения в г. Нур-Султан, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областей.

В Нур-Султане, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях созданы республиканский и территориальные оперативные штабы.

МЧС призывает граждан при выезде из населенного пункта, соблюдать правила предосторожности! Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут Вам в экстремальных ситуациях. Мобильное приложение «Дармен» позволит Вам быть в курсе о закрытиях дорог и штормовых предупреждении. Единый телефон службы спасения 112.


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#Происшествия   #Погода   #МЧС  
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