259,3 млрд тенге перевели казахстанцы за рубеж с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совокупный объём средств, отправленных за рубеж и полученных из-за рубежа при помощи международных систем денежных переводов, за январь-апрель текущего года составил 368,8 млрд тг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Из них 259,3 млрд тг пришлись на переводы, отправленные за рубеж — это на 11,5% меньше, чем годом ранее. При этом количество транзакций выросло на 11,8%, до 749,1 тыс. Средний чек одного перевода, отправленного за рубеж через СДП, уменьшился за год с 437,5 тыс. до 346,1 тыс. тг.

Объём полученных из-за рубежа средств составил 109,6 млрд тг, что практически равняется прошлогоднему объёму. Количество транзакций выросло лишь на 0,5%, до 397,6 тыс. В результате средний чек одного перевода, полученного из-за рубежа через СДП, уменьшился на 0,5%, до 275,6 тыс. тг.

Среди стран по объёму отправленных из РК денег за январь–апрель текущего года лидирует Турция: 70,7 млрд тг, что на 9,4% меньше, чем за январь–апрель прошлого года. Следом идёт Россия, причём здесь объём переводов из РК вырос более чем в полтора раза за год, до 69,2 млрд тг. Замыкает тройку стран-лидеров Узбекистан: 51,7 млрд тг, минус 17,7% за год.

Значительный объём переводов пришёлся также на Грузию: 27,6 млрд тг, на 20,2% больше, чем годом ранее. В то же время объём переводов в Кыргызстан сократился сразу в 5,2 раза, с 43,1 млрд до 8,2 млрд тг.

По полученным из-за рубежа денежным средствам среди стран-отправительниц лидирует Россия, на которую пришлось 40,4% всего отправленного в РК объёма средств: 44,2 млрд тг, на 65,6% больше, чем за январь–апрель 2022 года.

Следом идут Узбекистан, Южная Корея и США, откуда казахстанцами и гостями республики было получено 11,9 млрд, 10,9 млрд и 10,8 млрд тг соответственно. При этом объём полученных денег из этих стран сократился: из Узбекистана — на 12,9%, из Южной Кореи — на 22,6%, из США — на 34,6%.