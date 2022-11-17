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    258 врачей не хватает в Акмолинской области

    17 Ноября 2022, 13:37

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодня в Акмолинской области не хватает 258 врачей. О том, как решается кадровый вопрос в регионе, на прошедшей встрече с акмолинцами рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В системе здравоохранения страны обеспеченность кадрами составляет 78 тысяч врачей, в том числе в Акмолинской области - 1,9 тысячи. В регионе не хватает 258 врачей.

    «В этом году в регионы страны распределено 2980 выпускников медицинских вузов, в том числе в Акмолинскую область – 36, из них 17 в село. В целях снижения дефицита кадров в рамках государственного образовательного заказа на подготовку специалистов для региона выделено 120 мест, из которых 19 мест – педиатры, 12 терапевтов, 10 мест – акушер-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи – 8 мест, кардиологи – 4 места», - отметила А. Гиният.

    Ежегодно акиматом Акмолинской области выделяются около 300 грантов, в том числе 35 грантов на обучение в резидентуре, 50 грантов на обучение по специальности «Общая медицина». Для медицинских работников среднего звена выделяется 190 грантов.

    «С 2018 года при Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова открыт медицинский факультет, где обучается 740 человек, из них 200 человек за счет грантов акима. Подготовка специалистов среднего звена ведется Кокшетауским высшим медицинским колледжем по 8 специальностям», - пояснила министр.

    По словам спикера, в республике предусмотрены меры социальной поддержки молодым специалистам, прибывшим на работу в село. Так, в 2021 году подъемные пособия получили 282 специалиста, жилье – 222, иными мерами социальной поддержки обеспечены 92 специалиста. В Акмолинской области подъемные пособия получили 12 специалистов, жилье – 17 специалистов.

    Акиматом Акмолинской области установленная сумма подъемных пособий для молодых специалистов, трудоустроенных в городах районного и областного значения, определена в размере 1,5 млн тенге, а для сельской местности – 2,5 млн тенге.

    «В прошлом году нами разработан проект закона, предусматривающий внедрение системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Ведется работа по повышению заработной платы медицинских работников в 2 раза к средней зарплате по экономике. К 2023 году средняя заработная плата врачей составит 531 тыс. тенге, а средних медицинских работников 250 тыс. тенге, соответственно», - добавила А. Гиният.

    Наряду с этим, отрабатывается пилотный проект с обязательной стажировкой резидентов на селе.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Минздрав РК Здравоохранение
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