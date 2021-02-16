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    09:45, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    255 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 16 февраля лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 22 733 человека (14 113 КВИ+ и 8 620 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 090 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 643 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 255 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов; на аппарате ИВЛ - 38 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Минздрав РК
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