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2529 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
21 Июля 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2529 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 499
город Алматы - 503
город Шымкент - 277
Акмолинская область - 126
Алматинская область - 38
Атырауская область - 37
Восточно-Казахстанская область - 71
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 96
Карагандинская область - 506
Костанайская область - 23
Кызылординская область - 26
Мангистауская область - 156
Павлодарская область - 66
Северо-Казахстанская область - 53
Туркестанская область - 37
Итого выздоровевших в Казахстане - 436523.
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