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2529 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

21 Июля 2021 08:16
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2529 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2529 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 499

город Алматы - 503

город Шымкент - 277

Акмолинская область - 126

Алматинская область - 38

Атырауская область - 37

Восточно-Казахстанская область - 71

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 96

Карагандинская область - 506

Костанайская область - 23

Кызылординская область - 26

Мангистауская область - 156

Павлодарская область - 66

Северо-Казахстанская область - 53

Туркестанская область - 37

Итого выздоровевших в Казахстане - 436523.


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#Здравоохранение  
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