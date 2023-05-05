250 военнослужащих готовятся к миссии в Африке - Руслан Жаксылыков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 250 военнослужащих готовятся к миссии в Африке. Об этом сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках международного сотрудничества продолжается проведение совместных учений. Расширяется сфера участия Казахстана в миротворческой операции. За последние 10 лет более 600 военнослужащих прошли службу в контингенте Организации Объединенных Наций и приобрели опыт. Сейчас 250 человек готовятся к миссии в Африке», – сказал министр обороны на Всеармейском совещании с участием Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева.

Он также отметил, что Всеармейский совет дал новый толчок и импульс повышению морального духа военнослужащих, внес свою лепту в то, чтобы они были твердо привержены священному долгу защиты своей Родины.

«Личный состав Вооруженных сил всегда готов выполнить задачу защиты независимости и суверенитета страны», - подчеркнул Руслан Жаксылыков.

Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.



