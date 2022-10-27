250 штук трамадола изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 250 штук трамадола изъяли у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Участок» к полицейским Келесского РОП поступила информация о хранении и употреблении одним из местных жителей запрещенных к реализации психотропных вещества.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили личность жителя района. У пожилого сельчанина обнаружили 250 штук трамадола. Стражи порядка разъяснили мужчине, что нельзя употреблять психотропные вещества, что это опасно для здоровья. Данный факт зарегистрировали в Келесском РОП», - рассказали в полиции.

Собранные материалы полицейские направили в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Туркестанской области для принятия законных решений.

Фото: polisia.kz



