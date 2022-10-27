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    250 штук трамадола изъяли у жителя Туркестанской области

    27 Октября 2022, 22:54

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 250 штук трамадола изъяли у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время оперативно-профилактического мероприятия «Участок» к полицейским Келесского РОП поступила информация о хранении и употреблении одним из местных жителей запрещенных к реализации психотропных вещества.

    «В ходе проверки сотрудники полиции установили личность жителя района. У пожилого сельчанина обнаружили 250 штук трамадола. Стражи порядка разъяснили мужчине, что нельзя употреблять психотропные вещества, что это опасно для здоровья. Данный факт зарегистрировали в Келесском РОП», - рассказали в полиции.

    Собранные материалы полицейские направили в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Туркестанской области для принятия законных решений.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с наркотиками
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