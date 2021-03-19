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250 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

19 Марта 2021 09:00
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250 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 237 человек (16 696 КВИ+ и 3 541 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 813 пациента, на амбулаторном уровне – 14 424 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

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По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 250 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент; на аппарате ИВЛ – 34 пациента.


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#Индия   #Коронавирус в РК  
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