250 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 237 человек (16 696 КВИ+ и 3 541 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 813 пациента, на амбулаторном уровне – 14 424 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 250 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент; на аппарате ИВЛ – 34 пациента.