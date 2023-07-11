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    250 казахстанских компаний представили продукцию на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

    11 Июля 2023, 16:35

    ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Екатеринбурге проходит XIII международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2023». В выставке принимают участие делегаты из 50 стран мира. Главная тема мероприятия - «Устойчивое производство: стратегии обновления», передает МИА «Казинформ».

    Казахстанскую делегацию возглавил Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов. В состав делегации вошли глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, представители местных акиматов и национальных компаний.

    Фото: Пресс-cлужба Премьер-Министра

    В текущем году национальные экспозиции на «Иннопроме» представляют Армения, Беларусь (в качестве страны-партнера), Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а в качестве участников заявлены официальные и бизнес-делегации из таких стран, как Бахрейн, Египет, Индия, Иран, ОАЭ, Сербия, Турция и др.

    Основные разделы выставки посвящены металлообработке, транспортному машиностроению, энергетике, автоматизации и робототехнике, цифровому производству и т.д. Общая площадь казахстанского павильона составляет 900 кв. метров – здесь разместились 250 ведущих отечественных компаний из различных отраслей промышленности.

    Фото: Пресс-cлужба МИИР РК

    В своем выступлении на главной стратегической сессии Алихан Смаилов отметил хорошую динамику казахстанско-российского сотрудничества в сфере обрабатывающей промышленности. Так, с 2019 года страны реализуют Программу совместных действий производственной кооперации.

    «На сегодня наш пул совместных проектов расширен до 125 с общим объемом инвестиций более чем на $33 млрд. Из них мы уже реализовали 30 проектов на сумму $3,2 млрд», — сказал Премьер-Министр.

    В реализации находятся 40 совместных проектов почти на $17 млрд, а на стадии проработки – 55 проектов на сумму порядка $14 млрд.

    Кроме того, в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023» состоялись заседание Совета по промышленной политике ЕАЭС и панельная сессия «Промышленная кооперация Россия – Казахстан», в которых участвовал Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

    Фото: Пресс-cлужба МИИР РК

    «Совет по промышленной политике ЕАЭС позволяет нам всем обмениваться информацией, координировать свои действия и принимать решения. Такой подход является важным элементом для достижения целей по развитию промышленности в рамках ЕАЭС и позволяют находить наиболее перспективные сферы сотрудничества, в том числе обмену опыта и передаче передовых технологий», - отметил Министр.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Промышленность Экономика QazCovid-in
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