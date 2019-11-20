250 грантов на бесплатное обучение в вузах предоставляет казахстанцам Венгрия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гранты на бесплатное обучение в количестве 250 мест предоставляет Правительство Венгрии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Венгрии в Республике Казахстан.

Венгерский общественный фонд «Темпус» опубликовал условия участия в конкурсе заявок на обучение в высших учебных заведениях Венгрии по стипендиальной программе Stipendium Hungaricum на 2020-2021 учебный год. Всю необходимую информацию об условиях подачи заявок можно найти на официальном сайте: www.stipendiumhungaricum.hu .

Согласно графику процесса подачи заявок, 15 января 2020 года - крайний срок подачи заявок на участие в программе Stipendium Hungaricum

Исходя из указанного срока, у потенциальных кандидатов будет два месяца, чтобы собрать все необходимые документы и подать заявку электронным путем.