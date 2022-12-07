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    250 грантов для казахстанцев выделили вузы Венгрии

    7 Декабря 2022, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Венгрия предоставит казахстанцам 250 образовательных грантов на обучение в ведущих вузах в рамках стипендиальной программы Stipendium Hungaricum. Это стало возможным благодаря межправительственным соглашениям, достигнутым между Республикой Казахстан и Венгерской Республикой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

    Прием документов для участия в конкурсе на бесплатное обучение в Венгрии стартует 12 декабря этого года и продлится до 18 января 2023 года. Заявки принимаются посредством портала электронного Правительства Egov.kz и в АО «Центр международных программ».

    «В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора по грантам, выделенным в рамках межправительственных соглашений. По инициативе Центра международных программ введены преимущества в конкурсном отборе для претендентов из сельской местности. Кроме того, для выпускников межправительственных грантов трудовая отработка сокращена с трех лет до года», - сообщил председатель правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин.

    Стипендиальная программа Stipendium Hungaricum предоставляет казахстанцам 250 грантов по следующим программам:

    бакалавриат - 110 мест;

    магистратура - 90 мест;

    бакалавриат+магистратура - 30 мест;

    докторантура - 20 мест.

    Грант покрывает расходы на прохождение языковых курсов венгерского языка, академическое обучение, проживание в общежитии, медицинской страховки, студентам выплачивается ежемесячная стипендия.

    Обучение проходит на английском и венгерском языках. Казахстанцы, не владеющие венгерским языком, могут пройти бесплатную языковую подготовку.

    Основные критерии для участия в конкурсе на присуждение гранта:

    для претендентов на получение степени бакалавра – соответствие среднего балла аттестата или свидетельства об основном среднем образовании и табеля/транскрипта о текущей успеваемости за год обучения или диплома о среднем специальном образовании баллу не менее 4,0 (из 5,0);

    для претендентов на получение степени магистра – соответствие среднего балла диплома бакалавра/специалиста/ или транскрипта о текущей успеваемости баллу не менее 3,0 (из 4,0);

    для претендентов на получение степени доктора – соответствие среднего балла диплома магистра или транскрипта о текущей успеваемости баллу не менее 3,0 (из 4,0);

    для обучения на английском языке необходимо иметь действующие сертификаты с уровнем не ниже IELTS 5.5 из 9.0; TOEFL 46 из 120.

    Ежегодно в рамках межправительственных грантов для граждан Казахстана предоставляется около 500 грантов на бесплатное обучение в бакалавриате, магистратуре и докторантуре ведущих вузов Европы и Азии.


    Фото: resources.gocollette.com
    Образование Венгрия
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