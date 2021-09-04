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    25 жилых комплексов отремонтируют в этом году в Нур-Султане

    4 Сентября 2021, 20:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По линии госпрограммы жилищно-коммунального развития «Нурлы жер» в этом году планируется отремонтировать 25 многоквартирных жилых комплексов, заменить 34 лифта. Об этом написал аким Нур-Султана на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Продолжаем проводить комплексную реновацию кварталов нашей столицы. Обновляем и восстанавливаем жилищный фонд. Ни для кого не секрет, что в городе есть проблемные жилищные комплексы: и по фасадной части, и по кровле домов и др. Только по линии госпрограммы жилищно-коммунального развития «Нурлы жер» в этом году отремонтируем 25 многоквартирных жилых комплексов, заменим 34 лифта.

    Сегодня во время объезда ознакомился с ходом проведения ремонта ряда ЖК в районе Байконыр (ул. Жубанова). В домах проводятся работы по ремонту крыши, фасада, подъездов, замене и обновлению инженерных сетей и др. Какие ремонтные работы необходимо провести в ЖК, решают сами жители. Таким образом, проведение капитального ремонта позволяет не только создать для жителей более комфортное проживание в домах, но и улучшает облик ЖК.

    В прошлом году вкупе с другими программами отремонтировали 50 многоквартирных опасных жилищных комплексов, в числе которых также был аварийный ЖК «Орбита», который в народе был более известен как дом с покосившимися балконами. Также «Территория комфорта-2», который «прославился» летающими плитами во время ветров и представлял большую угрозу жителям.

    Программу по ремонту ЖК будем и дальше масштабировать. В следующем году только по программе жилищно-коммунального развития «Нурлы жер» планируем отремонтировать более 25 МЖК и заменить более 30 лифтов. Также есть ряд других программ по ремонту ЖК.

    Наравне с ремонтом ЖК, также проводим работы по благоустройству дворов: как строительству комфортных дворовых площадок, так и асфальтированию внутриквартальных дорог, прокладке сетей и др. Первое, что видят жители, выходя из домов – дворы. И здесь очень важно создавать условия для комфортного времяпровождения на свежем воздухе. За два года построили и отремонтировали 400 дворов и общественных пространств. В процесс создания дворов также привлекаем жителей. Именно горожане решают, каким должен быть их двор», - написал аким столицы.

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    Астана ЖКХ Акимат Жилье
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