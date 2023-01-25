25 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

66 лет назад (1957) родился ДЮСЕКЕЕВ Мукан Естаевич - представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Павлодарской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (АВОКУ) (1978); Военную академию имени Фрунзе (1993); Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (1999).

Трудовая деятельность: командир мотострелкового взвода в 68-й мсд САВО (с 1978 года); зачислен в штат вновь формируемого 177-го отдельного отряда специального назначения (177-го ооСпН или 2-й Мусульманский батальон) на базе 22-й отдельной бригады специального назначения, дислоцированного в Капчагае в Алматинской области Казахской ССР (с 1980 года); командир группы 3-й разведывательно-десантной роты специального назначения 177-го ооСпН, а после и командир гранатомётной группы в 4-й гранатомётной роте (1981-1983); командир парашютно-десантной роты, начальник штаба, командир парашютно-десантного батальона в 57-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в н. п. Актогай Семипалатинской области Казахской ССР (1983-1989); заместитель командира 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по боевой подготовке (1993-1996); командир 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (1996-1998); начальник штаба - 1-й заместитель начальника управления мобильных сил и специальных операций (с 6 июля 2000 года - мобильные силы, с 12 ноября 2003 года - аэромобильные войска) (1998-2001); и.о. начальника штаба регионального командования «Восток», начальник штаба регионального командования «Юг» (2001-2007); начальник департамента организационно-мобилизационной работы Министерства обороны РК (2007-2009); заместитель председателя Комитета начальников штабов Министерства обороны РК; заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Награжден орденами Красной звезды, «Даңқ» II ст. (2010), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III ст.; медалями «70 лет Вооружённых Сил СССР», «От благодарного афганского народа» (Афганистан).

61 год назад (1962) родился ДОСЫМБЕТ Калдарбек Жорабаевич - председатель судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда.

Родился в Чимкенте. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1987).

Трудовая деятельность: жестянщик Алма-Атинского завода теплоизоляционных конструкций и заготовок (09.1979-12.1979); плотник Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения (1979-1981); столяр 6-го разряда Госкомитета по телевидению и радиовещанию Алма-Аты (04.1981-12.1981); курьер Калининского районного суда Алма-Аты (1981-1983); секретарь судебного заседания, судебный исполнитель Калининского районного суда Алма-Аты (1985-1991); консультант по кадрам управления юстиции Алма-Аты (1991-1992); судья Ауэзовского районного суда Алма-Аты (1991-1992); судья Ауэзовского районного суда Алма-Аты (1992-1998); судья Алмалинского районного суда Алматы (1998-2001); администратор судов Алматинской области Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2001-2002); председатель СМЭС Алматинской области (2002-2007); председатель суда Талдыкоргана Алматинской области (2007-2009); председатель Медеуского районного суда Алматы (2009-2012); председатель Бостандыкского районного суда Алматы (2012-2015).

На занимаемой должности - с 2015 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

60 лет назад (1963) родился КАЙЫПЖАН Нуржан Усипханович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1986).

Трудовая деятельность: исполняющий обязанности старшего следователя, старший следователь прокуратуры Туркестана в Чимкентской области (1986-1989); старший следователь прокуратуры Чардаринского района Чимкентской области (1989-1990); следователь прокуратуры, заместитель прокурора Тюлькубасского района Чимкентской области (1991-1996); судья Южно-Казахстанского областного суда (1996-2002); председатель специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2002-2008); председатель коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда (2008-2010).

На занимаемой должности - с февраля 2010 года.

59 лет назад (1964) родилась КАЛИШЕВА Жаннетта Гайсовна - член Высшего судебного совета.

Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова (1986); Институт государства и права Академии наук РК (1992).

Трудовая деятельность: стажер в прокуратуре Советского района Караганды (1986); стажер-исследователь, преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса в Карагандинском государственном университете имени Е. Букетова (1986-1988); аспирант Института философии и права (Институт государства и права) Академии наук РК (1988-1992); главный консультант Центра республиканской автоматизированной системы правовой информации, ведущий консультант отдела подготовки законопроектов и правовой экспертизы управления законодательства и правовой информации, советник-консультант управления законодательства и правовой информации, заместитель начальника управления конституционного законодательства МЮ РК (1992-1994); старший преподаватель кафедры уголовного права, доцент кафедры уголовного права, заместитель декана следственно-криминалистического факультета, декан факультета заочного обучения, и.о. доцента кафедры уголовного права и криминологии, старший научный сотрудник Центра криминологических исследований, директор европейского юридического образовательного центра Казахского государственного юридического института (1994-2005); директор центра европейского права, декан факультета международного права Алматинской юридической академии АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2005-2007); директор Центра международных связей и европейского права, проректор-директор Школы международного права и международных отношений, советник председателя правления по вопросам организации обучения с использованием дистанционных технологий, директор представительства института научной экспертизы и анализа Казахского гуманитарно-юридического университета (2007-2014); директор Школы права, заместитель декана Школы государственной политики и права Алматы Менеджмент университета (2014-2016); заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин в АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2016-2018); руководитель Бюро по оценке и сертификации юристов Академии правовых и экономических исследований имени С. Зиманова (с 2018 года); Professor Emeritus департамента публичного права Казахского гуманитарно-юридического университета имени М.С. Нарикбаева (с 2021 года).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награждена юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2020). Удостоена званий «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2004), «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2009).

58 лет назад (1965) родилась НУРУМОВА Гульдара Алданышевна – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва.

Родилась в Кызылординской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, врач-терапевт (1988); Таразский университет «Аулие-Ата», экономист.

Трудовая деятельность: врач-интерн, врач-терапевт больницы скорой медицинской помощи г. Тараз (с 1988 года); врач-терапевт, заместитель главного врача по лечебной работе железнодорожной больницы г. Тараз (1993-1999); директор медицинского центра «Мейірім» г. Тараз, учредитель групп компаний (1999-2020).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2019); медалями «10 жыл Астана» (2007), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2013), «Белсенді қызметі үшін» (2014), «Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл» (2015), «ҚР Конституциясына 20 жыл» (2015); «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» (2018), «Халық алғысы» (2020).



