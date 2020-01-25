25 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1955) родился- член Высшего судебного совета Республики Казахстан.

Родился в Г. Петропавловске. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1977).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Казахского государственного университета им С.М. Кирова (1977-1990); сотрудник Администрации Президента РК (1990-1992); председатель Национального патентного ведомства при Кабинете Министров РК, Казпатента, Казахстанского института патентной экспертизы (06.1992-06.2002); директор Института гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета, руководитель службы международного сотрудничества Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2002-2003); заведующий кафедрой гражданского права и гражданского процесса частноправовых дисциплин, проректор по научной работе Академии юриспруденции ВШП «Әдилет» (2003-2007); директор академии юриспруденции «Әділет» Каспийского общественного университета (2007-2008); директор Института гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета (2008-2017); ректор Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года

Награжден золотой медалью им. В.И. Блинникова «За вклад в развитие изобретательства и патентного дела» (2006), Почетной грамотой Республики Казахстан.

назад (1957) родился- представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Павлодарской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (АВОКУ) (1978); Военную академию имени Фрунзе (1993); Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (1999).

Трудовая деятельность: командир мотострелкового взвода в 68-й мсд САВО (с 1978 года); зачислен в штат вновь формируемого 177-го отдельного отряда специального назначения (177-го ооСпН или 2-й Мусульманский батальон) на базе 22-й отдельной бригады специального назначения, дислоцированного в городе Капчагай Алматинской области Казахской ССР (с 1980 года); командир группы 3-й разведывательно-десантной роты специального назначения 177-го ооСпН а после и командира гранатомётной группы в 4-й гранатомётной роте (1981-1983); командир парашютно-десантной роты, начальник штаба, командир парашютно-десантного батальона в 57-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в н. п. Актогай Семипалатинской области Казахской ССР (1983-1989); заместитель командира 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по боевой подготовке (1993-1996); командир 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (1996-1998); начальник штаба - 1-й заместитель начальника управления мобильных сил и специальных операций (с 6 июля 2000 года - мобильные силы, с 12 ноября 2003 года - аэромобильные войска) (1998-2001); и.о. начальника штаба регионального командования «Восток», начальник штаба регионального командования «Юг» (2001-2007); начальник департамента организационно-мобилизационной работы Министерства обороны РК (2007-2009); заместитель председателя Комитета начальников штабов Министерства обороны РК; заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Награжден орденами Красной звезды, «Даңқ» II ст. (2010), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III ст.; медалями «70 лет Вооружённых Сил СССР», «От благодарного афганского народа» (Афганистан).

назад (1960) родился- член Конституционного Совета Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1983-1988).

Трудовая деятельность: учитель Парамоновской средней школы Большенарымского района Восточно-Казахстанской области (1977-1978); рабочий завода имени С.М. Кирова г. Алматы (1980-1983); ассистент, аспирант кафедры уголовного права юридического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1992); помощник, советник заместителя председателя Конституционного суда РК (1992-1994); старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (1994-2002); заместитель декана по учебной работе юридического факультета Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (2002-2006); руководитель аппарата Конституционного совета РК (2006-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден: орденом «Құрмет» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы»; «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»; нагрудным знаком «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін».

назад (1963) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1986).

Трудовая деятельность: исполняющий обязанности старшего следователя, старший следователь прокуратуры г. Туркестан Чимкентской области (1986-1989); старший следователь прокуратуры Чардаринского района Чимкентской области (1989-1990); следователь прокуратуры, заместитель прокурора Тюлькубасского района Чимкентской области (1991-1996); судья Южно-Казахстанского областного суда (1996-2002); председатель специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2002-2008); председатель коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда (2008-2010).

На занимаемой должности - с февраля 2010 года.