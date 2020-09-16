25 вузов лишились 60 лицензий - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК осуществлен возврат 60 приложений к лицензиям от 25 вузов. Большая часть была отозвана после проведения Комитетом проверок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В основном, эти вузы осуществляли подготовку кадров по таким направлениям, как «Педагогические науки», «Искусство», «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Технические науки», «Услуги», «Социальная работа», «Социальные науки».

По результатам проведенных проверок выявлено, что вузами не соблюдались нормативные правовые акты. Нарушения допускались в части приема абитуриентов, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС), конкурсного замещения ППС, планирования педагогической нагрузки ППС, итоговой аттестации обучающихся, учета бланков дипломов и т.д.

«Работу по поручению Президента мы ведем в двух направлениях. Во-первых, полное закрытие слабых вузов, во-вторых, как в этом конкретном случае, лишение вузов лицензий по специальностям, по которым нет высокого качества подготовки, не хватает оборудования и т.д. Например, когда педвуз выпускает инженеров, не имея соответствующей базы и не обеспечивая требуемого качества подготовки, или же технический вуз готовит музыкантов. Да, это очень болезненный процесс для вузов, они теряют студентов и лишаются серьезных доходов, но для нас важно обеспечить качество», – прокомментировал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов.

Напомним, что в текущем году были усилены квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, а также обновлены ГОСО и Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования.