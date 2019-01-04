$25 тысяч взятки получили за покровительство по службе спецохранники в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По подозрению во взятке в особо крупном размере арестованы сотрудники специализированной службы охраны города Алматы МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лица управления специализированной службы охраны города Алматы МВД РК по факту получения взятки в сумме 24,9 тысячи долларов США от подчиненных за общее покровительство по службе», - сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин.

Он также добавил, что начальник управления командир батальона и его заместители заключены под стражу. В данный момент проводятся необходимые следственные действия.