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14:39 207
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08:27 456
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$25 тысяч взятки получили за покровительство по службе спецохранники в Алматы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По подозрению во взятке в особо крупном размере арестованы сотрудники специализированной службы охраны города Алматы МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лица управления специализированной службы охраны города Алматы МВД РК по факту получения взятки в сумме 24,9 тысячи долларов США от подчиненных за общее покровительство по службе», - сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин.
Он также добавил, что начальник управления командир батальона и его заместители заключены под стражу. В данный момент проводятся необходимые следственные действия.
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