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$25 тысяч взятки получили за покровительство по службе спецохранники в Алматы

4 Января 2019 16:11 176
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$25 тысяч взятки получили за покровительство по службе спецохранники в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По подозрению во взятке в особо крупном размере арестованы сотрудники специализированной службы охраны города Алматы МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лица управления специализированной службы охраны города Алматы МВД РК по факту получения взятки в сумме 24,9 тысячи долларов США от подчиненных за общее покровительство по службе», - сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин.

Он также добавил, что начальник управления командир батальона и его заместители заключены под стражу. В данный момент проводятся необходимые следственные действия.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Коррупция,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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