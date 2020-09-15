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    25 тысяч молодых людей поможет трудоустроить «Jas Otan» в Акмолинской области

    15 Сентября 2020, 17:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Акмолинского областного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Султанбек Бекешев рассказал о проводимой работе по трудоустройству молодых людей в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Акмолинской области в рамках программы «С дипломом в село» 4,9 тысяч студентов были направлены на работу. 2,7 тысяч – это у нас педагоги, около 700 человек со здравоохранения. В ближайшие пять лет каждый год мы планируем по 600 молодых людей направлять по программе «С дипломом в село», - сказал Султанбек Бекешев на брифинге в СЦК.

    По его словам в рамках данной программы молодежным крылом «Jas Otan» каждый год инициируется встреча со студентами выпускных курсов.

    «На протяжении пяти лет около 3,6 тысяч молодых людей мы планируем направить по программе «С дипломом в село». В рамках программы «Молодежная практика» около 1,8 тысяч человек прошли молодежную практику, и 1,5 тысяч человек у нас трудоустроились», - отметил спикер.

    «Эту практику мы планируем продолжать в рамках программы «Жасыл ел». 700 человек ежегодно мы планируем трудоустраивать. За 5 лет мы планируем трудоустроить 25 тысяч молодых людей по Акмолинской области», - заключил С. Бекешев.

    Напомним, сегодня председатель Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Елнур Бейсенбаев рассказал о преимуществах организации.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Нур Отан
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