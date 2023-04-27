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    25 тысяч кубометров  в сутки составляет нехватка воды в Астане

    27 Апреля 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблема нехватки воды в Астане будет решена в 2026 году. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Пазылбекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вода подается жителям столицы из водохранилища, где есть две водонасосные станции мощностью 305 тысяч кубометров в сутки. В целом к ​​концу 2026 года проблема с водой будет полностью решена. Кроме того, совместно с акиматом Астаны планируется построить четвертую водонасосную станцию», - сказал Азимбек Пазылбекулы на брифинге.

    Реализуется проект строительства насосно-фильтровальной станции общей стоимостью 59 миллиардов тенге и мощностью 105 тысяч кубометров для бесперебойного снабжения жителей столицы водой.

    «На сегодня в столице ощущается нехватка питьевой воды более 25 тысяч кубометров в сутки. Из-за этого на некоторых участках наблюдается снижение напора воды. В этом году на завершение проекта из республиканского бюджета выделено 27 миллиардов тенге. Его планируется завершить во втором полугодии», - отметил спикер.

    Ранее сообщалось, какие варианты рассматривает Минэкологии для обеспечения водой Астаны.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана МИИР РК Вода
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