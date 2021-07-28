25 тысяч доз QazVac доставили в Кыргызстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В рамках сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 сегодня в Кыргызстан была доставлена гуманитарная помощь из Казахстана в виде 25 000 доз казахстанской инактивированной вакцины «QazVac», передает МИА «Казинформ» со ссылкой сайт МИД РК.

Церемония её передачи прошла в Бишкеке с участием Министра здравоохранения Кыргызстана Алымкадыра Бейшеналиева, Посла Казахстана Рапиля Жошыбаева, представителей медицинских организаций.

Министр А. Бейшеналиев выразил искреннюю признательность казахстанской стороне за ценную поддержку в противодействии дальнейшему распространению коронавирусной инфекции в стране.

«Мы рады тому, что наряду с другими зарубежными вакцинами как AstraZeneca, Спутник V и другими кыргызстанцы смогут успешно привиться от коронавирусной инфекции и QazVac», - отметил он в этой связи.

По его словам, казахстанская вакцина будет оперативно распределена по пунктам вакцинации населения и расширит возможности медицинской системы республики по снижению рисков заражения граждан коронавирусом.

В свою очередь, Р. Жошыбаев отметил, что доставка казахстанской вакцины организована Правительством РК в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по результатам его переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Кыргызстан первым среди наших друзей и международных партнёров получает казахстанскую вакцину против коронавируса, что вновь подтверждает отношения дружбы и добрососедства между нашими странами», – подчеркнул казахстанский дипломат.

Он также выразил уверенность в том, что гуманитарная помощь Казахстана поможет спасению многих человеческих жизней и улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в Кыргызстане.

«QazVac» разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами. Клинические испытания и практика её широкого применения в Казахстане показали безопасность вакцины «QazVac» и её высокую эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и её тяжелых форм. Вакцинация «QazVac» рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше, и проводится внутримышечно в два этапа, рекомендуемый промежуток между которыми составляет 21 день.

Ранее сообщалось, что вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения будет проработан в Казахстане.