Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    25 тысяч алматинцев нашли работу, обратившись в Центр занятости

    15 Сентября 2021, 21:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года 33 тысяч человек обратились в Центр занятости, из них 25 тысяч были трудоустроены. Об этом сообщил заместитель руководителя управления социального благосостояния города Данияр Алкебайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в Центр занятости населения около 33 тысяч человек обратились за консультацией, из них 25 тысяч были трудоустроены: 11 тысяч на постоянную работу, а еще 9,5 тысяч человек - на временную работу. Кроме того, 757 человек выиграли безвозмездный грант на создание бизнеса, еще 1000 человек проходят специальные краткосрочные курсы, а после этого они будут обеспечены работой. Также около 1500 молодых ребят работают по молодежной практике. Мы тесно работаем с социально-уязвимой группой населения», - сказал Данияр Алкебайулы в эфире Akimat Live.

    Директор Центра занятости населения Алматы Диляра Иманкулова добавила, что по Дорожной карте занятости в этом году в городе было трудоустроено 900 человек. Из них более 200 человек - через Центр занятости.

    «В этом году у нас было очень большое количество обращений, из этой категории были определены люди. Те, которые не из строительной профессии, с большим удовольствием пошли на эти работы. По Дорожной карте занятости, я думаю люди нашли свою профессию, свою нишу. То есть, есть возможность трудоустроится. Когда люди обращаются в Центр занятости, они считают, что Центр занятости не предоставляет те вакансии, которые им по душе. Я хочу отметить, что люди пошли не только по строительной профессии, но и те, которые не имели никакой специальности, но имели желание работать. Тот же каменщик, почему нет? Его там же на работе обучали и тут же они нашли работу», - заявила спикер.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам