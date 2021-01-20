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    25 тонн соли в час будет производить завод в Атырауской области

    20 Января 2021, 22:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Индерском районе Атырауской области завершается строительство завода мощностью 25 тонн соли в час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Строительство завода по производству соли в Индерском районе завершено на 95%. В настоящее время идут закупка недостающего оборудования и обучение специалистов. На заводе будут трудоустроены 60 местных жителей. Мощность завода составит 25 тонн соли в час», - сообщил аким Индерского района Мейрим Калауи.

    По словам М. Калауи, соль, запасы которой в районе превышают 10 миллиардов тонн, будет первоначально поставляться в западные регионы Казахстана. Постепенно границы поставок расширятся.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Промышленность Экономика Регионы Казахстана
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