25 тонн соли в час будет производить завод в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Индерском районе Атырауской области завершается строительство завода мощностью 25 тонн соли в час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство завода по производству соли в Индерском районе завершено на 95%. В настоящее время идут закупка недостающего оборудования и обучение специалистов. На заводе будут трудоустроены 60 местных жителей. Мощность завода составит 25 тонн соли в час», - сообщил аким Индерского района Мейрим Калауи.

По словам М. Калауи, соль, запасы которой в районе превышают 10 миллиардов тонн, будет первоначально поставляться в западные регионы Казахстана. Постепенно границы поставок расширятся.