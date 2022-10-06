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    25 тонн серной кислоты вылилось при опрокидывании автоцистерны в ВКО

    6 Октября 2022, 21:51

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 25 тонн серной кислоты вылилось на землю в результате опрокидывания КамАЗа с автоцистерной в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента экологии.

    Авария произошла 5 октября на 227 км трассы «Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи» вблизи села Ново-Хайрузовка (Катон-Карагайский район).

    «В результате дорожной аварии произошло опрокидывание​ грузового спецтранспорта​ КамАЗ с автоцистерной (г/н 715 ADC 09). В результате аварии на земельный участок площадью около 50 кв. м из автоцистерны вытекла серная кислота общей массой в 25 тонн», - сообщили в департаменте экологии по ВКО.

    Также в департаменте экологии проинформировали о принятых мерах.

    «В целях нейтрализации серной кислоты и локализации очага загрязнения, ТОО «Казцинк» выделило 15 тонн извести, которой была покрыта поверхность загрязненного участка.
    Сотрудниками департамента экологии с выездом на место происшествия отобраны пробы почвы для определения степени загрязнения почвенного покрова», - сообщили в ведомстве.

    В департаменте экологии пояснили, что в силу ст. 136 Экологического кодекса РК лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб. Привлечение к административной или уголовной ответственности лица, причинившего экологический ущерб, не освобождает такое лицо от гражданско-правовой ответственности, установленной частью первой настоящего пункта.

    «В этой связи, обязательства по ликвидации последствий аварийного загрязнения будут возложены на ТОО «АМ Logistic», который оказывал услуги по транспортировке серной кислоты. В настоящее время Катон-Карагайским районным отделом внутренних дел проводятся оперативно-следственные мероприятия по данному факту аварийного происшествия, в рамках которого будет определен экологический ущерб. О результатах работ по восстановлению компонентов окружающей среды до базового состояния будет сообщено дополнительно», - заключили в ведомстве.

    Скрин из видео

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Экология Видео
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