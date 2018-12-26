25 социальных павильонов построят в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 социальных павильонов планируют построить в Караганде, Сарани, Шахтинске и Абае. Сейчас под будущие магазины оформляют земельные участки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

Власти региона считают, что социальные павильоны зарекомендовали себя лучшим образом. Это отличный инструмент для борьбы с необоснованным ростом цен и дефицитом отдельных сезонных продуктов.

«Открытие новых павильонов увеличит охват покупателей, а также позволит местным товаропроизводителям реализовать свою продукцию без посредников, по низким и доступным ценам», - сказала руководитель управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева.

Она также сообщила, что уже принято решение о формировании стабилизационного фонда на 2019 год. В него войдут: 68 тонн риса, 68 тонн гречневой крупы, 204 тонны сахара, 48 тыс литров подсолнечного масла. Эти продукты будут продавать в социальных павильонах по фиксированным ценам, для того чтобы сдержать рост цен на социально значимые товары.