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25 социальных павильонов построят в Карагандинской области

26 Декабря 2018 15:37 60
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25 социальных павильонов построят в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 социальных павильонов планируют построить в Караганде, Сарани, Шахтинске и Абае. Сейчас под будущие магазины оформляют земельные участки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

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Власти региона считают, что социальные павильоны зарекомендовали себя лучшим образом. Это отличный инструмент для борьбы с необоснованным ростом цен и дефицитом отдельных сезонных продуктов.

«Открытие новых павильонов увеличит охват покупателей, а также позволит местным товаропроизводителям реализовать свою продукцию без посредников, по низким и доступным ценам», - сказала руководитель управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева.

Она также сообщила, что уже принято решение о формировании стабилизационного фонда на 2019 год. В него войдут: 68 тонн риса, 68 тонн гречневой крупы, 204 тонны сахара, 48 тыс литров подсолнечного масла. Эти продукты будут продавать в социальных павильонах по фиксированным ценам, для того чтобы сдержать рост цен на социально значимые товары.

 

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, общество, Социальная поддержка,
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