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    25 школ модернизируют в Атырауской области

    26 Марта 2023, 15:19

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В этом году до начала нового учебного года будет проведена модернизация 25 зданий школ области. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления образования Тлеккабыл Байдошев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2021 года в городе Атырау, районных центрах и селах началась модернизация школ. В этом году эта работа будет продолжена. Всего будет проведена модернизация 25 городских и сельских школ. В ходе ремонтных работ школы будут оснащены предметными кабинетами, мебелью, обновлены библиотеки и столовые. Учебные заведения будут обеспечены системами безопасности. Эти работы планируем завершить к началу нового учебного года», - сказал Тлеккабыл Байдошев.

    По его словам, модернизации подлежат школы в Алмалы, №32, им. Б. Нысанбаева, К. Смагулова города Атырау, школы №2, №23 Жылыойского района. Также средние школы им. К. Абакана, С. Сейфуллина, Жамбыла, Ж. Мырзагалиева Индерского района, Новобогат, Жана Жанбай Исатайского района. Кроме того, будут модернизированы шесть школ Курмангазинского района - им. С. Муканова, Шортанбай, Н. Имашева, Ю. Гагарина, Н. Манаева, З. Сериккали. Средние школы им. Б. Аманшина, Ш. Еркинова, Ы. Шорекова Кызылкогинского района и А. Кунанбаева, М. Баймуханова Макатского района, А. Байтурсынова, Карашаулы Махамбетского района.

    До конца 2025 года планируется модернизация 128 школ в городе Атырау, районных центрах и селах.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование школа
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