25 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

ИМЕНА

назад (1899-1921) родился- поэт.

Уроженец Северо-Казахстанской области. Учился в Пресногорьковской школе, затем продолжил учебу в медресе «Уазифа» в городе Троицке. Во время революции занимался политической агитацией среди бедноты Троицка, распространял прокламации. После Великой Октябрьской социалистической революции принимал активное участие в работе мусульманского бюро и казахско-татарского клуба в Петропавловске, был инспектором отдела народного образования в Федоровском районе, открывал школы, организовывал краткосрочные курсы по подготовке учителей. Погиб в бою с белогвардейцами в Петропавловске.

Стихи начал писать в 1916 году. Большое влияние на творчество Б.Изтолина оказали поэзия Абая и казахский фольклор, знатоком которых он являлся. Об этом свидетельствуют такие стихотворения, как «Пегий теленок», «Моя жизнь», «Жаке и пегий конь», «Луне и солнцу» и др. Революции и Красной Армии, принесшим народу освобождение от векового гнета, новой жизни и коренным переменам на казахской земле посвящены стихотворения «Начало ночи», «Огненная арба», «К родным», «Моей милой» и др., свидетельствующие о духовной зрелости и профессиональном мастерстве поэта. Среди них центральное место занимают стихи «Да здравствует свобода», опубликованные в 1920 году в газете «Кедей сөзі», выходившей в Омске. Поэт-революционер явился, несмотря на раннюю смерть, одним из основоположников гражданского направления в казахской поэзии. Ему принадлежат басни «Серый козел», «Обезьяна и лиса», бичующие отрицательные явления жизни. Произведения поэта неоднократно издавались (1926, 1933, 1951, 1981), его образ нашел яркое воплощение в романе С.Муканова «Школа жизни».





59 лет назад (1960) родиласьмеццо-сопрано, солистка Казахской государственной академии театра оперы и балета имени Абая, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.

Уроженка г. Алматы. Окончила студию оперы при Казахской государственной академии театра оперы и балета имени Абая, музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. Чайковского и Московскую Государственную консерваторию имени П. Чайковского.

С 1991 года - оперная певица Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Основные партии в репертуарах - Любаша («Царская невеста» Н.Римского-Корсакова), Амнерис («Аида» Дж. Верди), Флора («Травиата» Дж. Верди), Азучена («Трубадур» Дж. Пуччини), Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Зибель, Марта («Фауст» Ш. Гуно), Полина, Графиня («Пиковая дама» П. Чайковского), Ольга («Евгений Онегин» П. Чайковского), Маддалена («Риголетто» Дж. Верди).





55 лет назад (1964)Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Окончил Военный институт Министерства Обороны СССР (1988). дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса

Трудовой стаж: атташе Управления стран Европы и Америки МИД Казахстана, работал на различных руководящих должностях в центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Италии, Швейцарии, США (1993); заместитель директора, директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2008-2012); посол по особым поручениям МИД РК, заместитель Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2013-2015); первый заместитель Постпреда РК (2016-2018); посол Казахстана в Пакистане и Бангладеш (2018-2019).

На занимаемой должности с июля 2019 года.





48 лет назад (1971) родилсяЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Индонезии.

Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (1993) по специальности «История». Дипломатический ранг - советник 1 класса.

Трудовой стаж: референт, атташе, третий секретарь Департамента Азиатских стран Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1997); атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Корея (1997-2000); первый секретарь, начальник управления Департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2002); начальник Управления Департамента Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2003); начальник Отдела Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2003-2004); заместитель Отдела по внешним связям Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2004-2006); заместитель директора Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006-2007); советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Японии (2007-2011); заместитель Директора Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2012-2013); советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Малайзии (04.2013-09.2013); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (09.2013-05.2019).

На занимаемой должности с мая 2019 года.