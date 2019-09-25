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25 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

25 Сентября 2019 07:00
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25 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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СОБЫТИЯ

В 1928 году в Кызылорде вышел первый номер молодежной газеты «Ленинская смена» на русском языке (совр. ежедневная общественно-политическая республиканская газета «Экспресс К»).

В 1937 году открыт городской зоологический парк в Алматы. Зоопарк, в котором насчитывается свыше трех тысяч животных и более 500 видов птиц, является одной из достопримечательностей города, наиболее часто посещаемых жителями и гостями.

В 1947 году вступил в строй Усть-Каменогорский цинковый завод. Уже в 1947 году он выдал первые слитки. А в 1952 году был преобразован в свинцово-цинковый комбинат (УК СЦК).

В 2005 году в Ордабасинском районе археологи обнаружили фрагмент древней письменности. Предварительно ученые датируют находку I-VI веками нашей эры. Способ исполнения таблицы был широко распространен в государствах Древнего Востока. Глиняная обожженная табличка найдена археологическим отрядом университета «Мирас» на раннем городище в местности Кылымжар, расположенном в долине реки Арысь. Найденная таблица содержит 15 отчетливых письменных знаков, оформленных в четырех строках.

В 2012 году в целях оперативного информирования о значимых событиях и решениях Главы государства открыт Twitter-аккаунт пресс-службы Президента Казахстана AkordaPress (twitter.com/AkordaPress), на котором анонсируется проведение мероприятий с участием Нурсултана Назарбаева.

В 2012 году в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» изменены границы города Алматы. В его черту включена часть земель Алматинской области общей площадью 11 920,93 гектара, в том числе Карасайского района площадью 8 360,52 гектара и Талгарского района площадью 3 560,41 гектара.

В 2015 году юные геологи Анель Тынысбек, Каламкас Жагипарова и Аружан Нурулла заняли призовые места на прошедшей международной олимпиаде по наукам о Земле (International Earth Science Olympiad - IESO) в Сан-Пауло (Бразилия). В международной олимпиаде приняли участие более 1000 юных геологов из 20 стран мира.

В 2015 году в Национальном архиве РК состоялось открытие выставки архивных документов «Мұстафа Шоқай: Алаш арысы», приуроченной к 125-летию казахского государственного и общественного деятеля, мыслителя, ученого Мустафы Шокая.


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