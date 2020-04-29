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    25 рабочих погибли при пожаре на стройке в южнокорейском Инчхоне

    29 Апреля 2020, 16:50

    ИНЧХОН. КАЗИНФОРМ – 25 рабочих погибли в результате пожара, который вспыхнул в среду на строительной площадке в южнокорейском Инчхоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Ренхап».

    Пожар начался в среду 13:32 по местному времени. Согласно предварительной версии, пожар, вероятно, был вызван взрывом во время строительных работ.

    «Огонь, похоже, распространился быстро, и люди, по-видимому, не смогли эвакуироваться», - цитирует «Ренхап» пожарных, прибывших на место происшествия.

    Власти Южной Кореи отдали приказ мобилизовать все имеющиеся ресурсы для организации поисково-спасательной операции.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Происшествия Корея
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