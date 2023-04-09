Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау

    9 Апреля 2023, 08:39

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Торжественные проводы призывников прошли в административном центре Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    «Ребят, которые поедут исполнять свой долг перед Родиной, будет проверять специальная комиссия. По ее результатам будут приняты решения. Всего планируется призвать около 700 человек. На сегодня приглашены 5 команд, еще 2 команды отправятся до 10 апреля. Все они прошли психологическое, профессиональное и медицинское обследование», - отметил руководитель департамента по делам обороны ВКО Кайырбек Кайырханов.

    Новобранцев отправят в Мангистаускую область. Они будут проходить службу в войсковой части №25744 города Актау.

    В мероприятии приняли участие ветераны ВС РК, ветераны боевых действий, представители департамента по делам обороны ВКО, представители МИО, учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ г. Усть-Каменогорска, студенты высших учебных заведений и профессиональных колледжей, учащиеся военно-технической школы.

    Председатель совета ветеранов ВКО Айтказы Шерубаев поздравил молодых людей с первыми шагами на военной службе и прочитал новобранцам бата.

    «Хочу пожелать, чтобы ребята, отправившиеся на службу перед Родиной, остались верны своей присяге и через год благополучно вернулись в семью», - пожелал он.

    В ходе концерта прозвучали патриотические песни, а призывникам были вручены памятные подарки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Армия Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры соцподдержки военнослужащих и ветеранов обсудили в Кызылординской и Туркестанской областях
    Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных
    Более 600 морских пехотинцев возвращаются домой из Актау
    Призвать на воинскую службу блогеров и лидеров общественного мнения предложил депутат
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Детский развлекательный центр открыли в райцентре Атырауской области
    5 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    Новости партнеров