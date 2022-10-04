25 похищенных лошадей вернули владельцу полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 25 похищенных лошадей вернули владельцу полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 сентября в отдел полиции Тарбагатайского района обратился местный житель, сообщив о том, что с вольного выпаса похищено 36 лошадей. Была создана следственно-оперативная группа, которую возглавили сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Зайсанского района Восточно-Казахстанской области установлена часть похищенного скота. Потерпевшему возвращено 25 лошадей. Также дополнительно обнаружен ранее похищенный скот у других жителей Тарбагатайского района. Всего изъято 47 животных.





Фото: polisia.kz















