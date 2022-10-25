25 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

99 лет назад (1923-1994) родился АХТАНОВ Тахауи - народный писатель Казахстана; участник Великой Отечественной войны.

Уроженец Актюбинской области. Творческий путь Т. Ахтанова начался со стихов, напечатанных во фронтовых газетах. В 1956 году вышел роман Т. Ахтанова «Қаһарлы күндер» о мужестве и героизме казахских воинов в годы Великой Отечественной войны, который впоследствии был переведен на русский, немецкий и другие языки. Автор книг «Махаббат мұңы», «Дала сыры», «Боран», «Шырағың сөнбесін». Драмы Т. Ахтанова «Сәуле», «Боран», «Күтпеген кездесу», «Әке мен бала», «Ант», «Күшік күйеу» были поставлены на сцене Казахского академического театра драмы имени М. Ауэзова. Автор литературоведческих работ - монографии «Ғабит Мүсірепов» и ряда литературно-критических статей «Керуен». Перевел на казахский язык «Сказку о золотом петушке» А. Пушкина, трилогию «Хождение по мукам» А. Толстого, роман «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского, рассказы И. Тургенева, М. Горького.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й, 2-й степени, Красной звезды, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, «Знак Почета».

97 лет назад (1925-1944) родилась МОЛДАГУЛОВА Алия Нурмухамбетовна - снайпер, в годы Второй мировой войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза (1944, посмертно).

Родилась в ауле Булак Хобдинского района Актюбинской области. Еще ребенком Алия потеряла родителей и с восьми лет жила в Алма-Ате в семье дяди Аубакира Молдагулова. В 1935 году дядя Аубакир поступил в Военно-транспортную академию. Семья Молдагуловых вместе с Алией переехала в Москву. Через несколько лет они переехали в Ленинград, куда была переведена академия. Осенью 1939 года дядя, по семейным обстоятельствам, устроил 14-летнюю Алию в детский дом № 46. Все воспитанники этого детского дома учились в ленинградской школе № 9 (ныне № 140).

В июне 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, семья дяди эвакуировалась, а Алия осталась в Ленинграде. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В марте 1942 года вместе с детским домом была вывезена из осажденного Ленинграда в село Вятское Ярославской области. По окончании 7-го класса Вятской средней школы Алия 1 октября 1942 года поступила в Рыбинский авиационный техникум, но через три месяца подала заявление в РККА с просьбой отправить ее на фронт. 21 декабря 1942 года Алия Молдагулова была официально отчислена из техникума в связи с уходом на фронт. В мае 1943 года в Москве была создана Центральная женская школа снайперской подготовки. Алию Молдагулову определили в первый набор. 23 февраля 1943 года девушки-курсантки приняли военную присягу. В июле 1943 года Алия вместе с несколькими своими подругами-однокурсницами направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду.

На ее официальном счету 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. Была смертельно ранена и погибла в бою 14 января 1944 года севернее города Новосокольники; будучи раненной в руку осколком мины, участвовала в рукопашном бою с немецкими солдатами, была вторично ранена немецким офицером, которого также уничтожила, вторая рана оказалась смертельной. Похоронена в деревне Монаково Новосокольнического района. 4 июня 1944 года посмертно Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена также орденом Ленина.

63 года назад (1959) родился КОНАКБАЕВ Серик Керимбекович - казахский боксер и политический деятель Казахстана; серебряный призер летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, серебряный призер чемпионата мира (1982), двукратный обладатель Кубка мира (1979, 1981), двукратный чемпион Европы (1979, 1981).

Родился в Павлодаре. Окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-строитель (1981); Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, юрист-правовед (1999).

Трудовая деятельность: старший инспектор в Алматинском областном сельхозуправлении (1981); инженер объединенной дирекции по строительству животноводческих комплексов г. Алма-Аты (1981-1983); инструктор сборной СССР по боксу (1981-1984); стажер-исследователь Казахского государственного университета (1983-1984); начальник Республиканской ударной комсомольской стройки Большого Алматинского канала (БАК) (1984); инструктор Центрального комитета ЛКСМК (1984-1985); секретарь Алма-Атинского обкома комсомола, первый секретарь Алма-Атинского горкома комсомола (1986); государственный тренер сборной команды Казахстана по боксу, президент спортивно-коммерческого клуба «Казахстан» (1986-1992); президент АО «Найзагай» (1993-1996); президент Национального фонда спорта при Президенте Республики Казахстан (1994-1996); руководитель аппарата акима Жамбылской области (1996-1997); заместитель акима Бостандыкского района г. Алматы (1997-1998); генеральный менеджер АО «Өнім» (1998-1999); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва от Республиканской политической партии «Отан», член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1999-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член депутатской группы Парламента Республики Казахстан по народонаселению и развитию «Отбасы» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию; вице-президент Федерации бокса Республики Казахстан; вице-президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА); президент Азиатской конфедерации бокса (2014-2018).

Награжден орденом «Құрмет» (2004); медалями «За трудовую доблесть» (1980), «За трудовое отличие» (1984), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006).

53 года назад (1969) родился АБАЕВ Ерлан Масгутович - прокурор Аба йской области.

Родился в Павлодарской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист-правовед (1993).

Трудовая деятельность: помощник прокурора и следователя Ильичевского района (05.1992-09.1992, 11.1992-12.1992); следователь Ильичевского района (1992-1993); старший следователь Ильичевского района (1993-1994); старший следователь отдела по расследованию ООП прокуратуры области (1994-1995); следователь по ОВД отдела по расследованию ООП прокуратуры области (1995-1996); прокурор судебного управления прокуратуры области (1996-1998); прокурор Иртышского района (1998-2004); прокурор Успенского района (2004-2008); прокурор г. Павлодара (2010-2016); заместитель начальника департамента по надзору за законностью уголовного преследования (2016-2017); руководитель службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры (2017-2018); прокурор Мангистауской области (2018-2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

39 лет назад (1983) родился АЙДАРОВ Алмас Айдарович - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет им аль-Фараби, международные экономические отношения (2004); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистратура (2009).

Трудовая деятельность: специалист по внутреннему аудиту, инженер по инвестициям РГП «Актауский международный морской торговый порт» (2004-2006); ведущий специалист департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК (2006); эксперт отдела официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК, эксперт Протокола Президента РК (администрация Президента РК) (2006-2012); управляющий директор ТОО «ОХК Инжиниринг» (группа компаний АО ФНБ «Самрук-Казына») (2012-2014); заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest», управляющий директор - член правления АО «Национальная компания ««Kazakh Invest» (2014-2017); заместитель акима Карагандинской области (2017-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.