25 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день борьбы женщин за мир

Проводится в рамках недели действий за разоружение по решению Международной демократической федерации женщин (МДФЖ) с 1980 года. Этот союз был создан на Всемирном собрании женщин в столице Франции в конце 1945 года. В нем приняли участие 112 организаций из 97 стран мира.

СОБЫТИЯ

В 1894 году на территории Казахстана состоялось открытие первой железнодорожной магистрали после завершения строительства узкоколейной линии Покровская слобода (ныне г. Энгельс Саратовской области РФ) - Уральск. 130 км этой железной дороги прошли по территории нынешнего Казахстана. Спустя 4 года вступила в строй узкоколейка Урбах - Астрахань, 77 км которой также пролегли по казахстанской степи.

Для развития Северного Казахстана большое значение имело строительство в 1891-1896 гг. Транссибирской магистрали, в частности, создание ее 190-километрового «казахстанского» участка.

В 1972 году создан Талдыкорганский педагогический институт (совр. Жетысуский университет им. И.Жансугурова). В 1994 году - Талдыкорганский государственный университет, в 1999 году переименован в Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 10 октября 1977 года университету присвоено имя видного казахского поэта, писателя, публициста XX века Ильяса Жансугурова.

В 1990 году Верховным Советом Казахской ССР принята Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР», которая стала поворотным пунктом в развитии страны. Декларация торжественно провозгласила создание демократического, социально ориентированного и правового государства. В ней были закреплены все атрибуты реального суверенитета Казахстана: собственные территория и гражданство; самостоятельность и полнота государственной власти; государственный бюджет; самостоятельность в международных отношениях, классические символы государственного суверенитета - Герб, Флаг, Гимн, а также своя национальная валюта.

В 1996 году в американской Атланте борец греко-римского стиля Юрий Мельниченко стал первым после обретения Казахстаном независимости отечественным олимпийским чемпионом. Ту финальную схватку казахстанского амбициозного 24-летнего атлета с американцем Деннисом Холлом «Нью-Йорк Таймс» назовет «броском со скоростью света». Легко вырвав победу со счетом 4:1, казахстанец стал разрушителем «золотой американской мечты».

В 2000 году в целях повышения культурного и духовного облика новой столицы Астаны, для ознакомления широкой общественности с историческим достоянием народа Казахстана, достижениями мировой культуры и искусства в Астане был открыт Президентский культурный центр.

В 2010 году в ходе официального визита в Королевство Бельгия Глава государства Нурсултан Назарбаев открыл памятник жертвам ядерных испытаний , экологических и техногенных катастроф на территории королевского дворца «Эгмонд Палас».

На камне выгравирован Указ Президента Казахстана от 1991 года «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона». Кроме того, на памятнике также выгравирована резолюция Генеральной ассамблеи ООН об объявлении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.

В 2011 году в Таразе, в ходе начавшихся археологических раскопок центрального рынка, археологами найдены семь медных монет эпохи Тюргешского каганата, столицей которого был древний город Талас (Тараз). Предварительно можно датировать эти монеты VIII-X веками. Кроме того, с глубины двух метров подняты фрагменты керамических изделий. Есть керамика глазированная, с арабскими надписями «Да благословит Аллах держателя этой чаши», есть артефакты с изображением несторианского креста.

В 2013 году в Таразе возвели памятник Толе би. Пятиметровая бронзовая скульптура на пятиметровом гранитном постаменте появилась на одном из центральных проспектов, носящем имя Толе би.

Толе би (Толе-бий) Алибекулы (1663, урочище Жайсан, современная Жамбылская область - 1756, Акбурхан-орда, современный Толебийский район Южно-Казахстанской области) - великий казахский бий, бий Старшего жуза, общественный деятель. Является одним из соавторов свода законов Тауке-хана «Жеты Жаргы» вместе с Казыбек би (Средний жуз) и Айтеке би (Младший жуз). После «лет великого бедствия» авторитет Толе би поднялся благодаря его призыву к народу взяться за земледелие, перейти к оседлости, учиться хорошим примерам у соседних народов.

В 2018 году все 197 государств-членов Всемирной организации здравоохранения единогласно приняли Астанинскую декларацию по первичной медико-санитарной помощи.

Астанинская декларация, подписанная в рамках Глобальной конференции по первой медико-санитарной помощи, содержит 10 разделов и определяется роль государств и общества в укреплении и защите здоровья, благополучия населения мира.

В 2018 году был ратифицирован Договор между Республикой Казахстан и Республикой Кыргызстан о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы, главная цель которого - закрепление на международном правовом уровне линии границы между Казахстаном и Кыргызстаном. В результате демаркации границы протяженность государственной границы составит 1257,07 км. На линии границы установлено 1 055 пограничных столбов.

Вступление в силу договора обеспечит завершение процесса международного правового оформления границы Казахстана, заранее исключит территориальные споры с Кыргызской Республикой.