25 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1885-1935) родился- казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства «Алаш Орды» и национально-освободительного движения Казахстана.

Родился в ауле № 1 Сарыкопинской волости Торгайской области и уезда. Мыржакып лишился матери, когда ему было всего 2 года, а отец умер, когда мальчику было 12 лет. Он окончил начальную школу в ауле. В 1901 году он поступил в Государственное русско-казахское училище, педагогический класс которого окончил в 1902 году, став сельским учителем. Преподавателем казахского языка в этом училище был Ахмет Байтурсынов, с которым в дальнейшем была неразрывно связана литературная и политическая деятельность Мыржакыпа Дулатова.

Политическое кредо Дулатова четко определилось, когда он в 1909 году выпустил свой первый поэтический сборник «Оян, қазақ!» («Проснись, казах!»). Книжка была немедленно конфискована. Он сумел переиздать её в 1911 году и вернулся в Торгай. Одновременно Дулатов стал одним из лидеров казахского реформизма и национально-освободительного движения. Из-за своих публикаций он попал под наблюдение полиции и в поле зрения царской охранки. Попав в чёрный список, он долго не мог устроиться на работу в городе. А в 1911 году был арестован в Семипалатинске и провел 1 год и 8 месяцев в заключении.

В 1916 году стал создателем первого в истории народа фонда в помощь голодающим. летом 1917 года Мыржакып Дулатов становится одним из организаторов Первого всеказахского съезда в Оренбурге, где фактически оформляется первая казахская политическая партия «Алаш».

Мыржакып Дулатов вернулся к издательской и педагогической деятельности и с 1922 по 1928 годы жил в Оренбурге. В 1928 году резко выступил против отмены арабского алфавита, считая языковую реформу средством разорвать связи народа с письменной историей народа, которая положит начало потере родного языка, отчуждению народа от собственной истории. 29 декабря 1928 года его арестовали органы НКВД по обвинению в казахском национализме. Он был приговорен к смертной казни через расстрел, но вскоре её заменили на лишение свободы сроком на 10 лет. Он отсидел в Бутырской тюрьме 2 года, затем был сослан в Соловецкий лагерь особого назначения. 5 октября 1935 года скончался в Центральном лазарете Сосновецкого лагеря и был похоронен на вольном кладбище.

В 1990 году Правительством Республики Карелия была создана специальная комиссия, которая идентифицировала останки Мыржакыпа Дулатова на основании свидетельств местных жителей, фактов и документов. В октябре 1992 года останки Мыржакыпа Дулатова были перевезены на Родину и с почестями захоронены в ауле Бидайык Жангелдинского района Торгайской области (ныне входит в состав Костанайской области). Посмертно был реабилитирован в 1988 году. Он был признан пионером современной казахской литературы и одним из лидеров национально-освободительного движения.

назад (1960) родился- начальник канцелярии Президента Республики Казахстан.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Университет имени Гумбольдта, город Берлин, ГДР, филолог, преподаватель немецкого языка (1983); аспирантуру Московского государственного института иностранных языков имени М. Тореза.

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинского педагогического института иностранных языков (1983-1984, 1985-1996); стажер-исследователь, аспирант Московского государственного института иностранных языков имени М. Тореза (1987-1992); ведущий, главный специалист, начальник отдела ВЭС Министерства печати и массовой информации РК (1992-1994); старший референт аппарата, администрации Президента РК (1994-1996); первый секретарь управления стран Европы Министерства иностранных дел РК, советник посольства РК в Австрии (1996-1997); советник посольства РК в Швейцарской Конфедерации (1997-2001); директор департамента экономической политики Министерства иностранных дел РК (2001-2002); советник посольства РК в ФРГ (2002); генеральный консул РК, город Франкфурт-на-Майне (2002-2003); вице-министр - председатель Комитета по делам СНГ и регионального сотрудничества - национальный координатор по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от РК Министерства иностранных дел РК (2003-2004); вице-министр иностранных дел РК - национальный координатор по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от РК (2004-2007); помощник Президента РК (2007-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Федеративной Республике Германия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Дания по совместительству (2008-2014); помощник Президента Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), министра обороны РК «Халықаралық әскери достастықты дамытқаны үшін» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), почетной грамотой МПА СНГ (2007). Отмечен Благодарностями Президента РК (2004, 2010).

назад (1961) родился- председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер (1984); Ленинградский государственный университет, психолог (1991).

Трудовая деятельность: преподаватель, заведующий цикловой комиссией, старший преподаватель, заместитель директора Балхашского горно-металлургического техникума (1984-1992); директор профессионально-технического лицея № 4 г. Балхаша (1992-2001); директор департамента образования Карагандинской области (2001-2008); начальник управления образования Карагандинской области (2008-2013); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2013-2016); руководитель управления образования Карагандинской области (2017-2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «10 жыл Астана», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» и «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

назад (1967) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в г. Алматы. Окончил г.-Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, история 1992); Вашингтонский институт международного права, контрактное право (1994); Маастрихтскую школу менеджмента, Нидерланды, MSM (1996); РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации, доктор делового администрирования (2013).

Трудовая деятельность: директор Алматинской школы молодых менеджеров при АШМ (1991-1992); директор Алматинской школы управления (1992-1993); экономический советник Фонда поддержки предпринимательства при Министерстве экономики РК (1993); заместитель генерального директора Ассоциации фермеров Казахстана «Агро» при МСХ РК (1993-1994); старший консультант по управлению в международной аудиторской компании «Делойт и Туш Казахстан» (1995-1997); финансовый директор ГПТ «Алтеба» (Алматытелеком) (1997-1998); заместитель главного финансового директора АО «Казахтелеком» (1998-2000); вице-президент - главный финансовый директор АО «Казахтелеком» (2000-2006); управляющий директор АО «Казкоммерцбанк» (2006-2007); президент научно-образовательного фонда «Aspandau» и Алматинской высшей школы управления «Aspandau Academy» (2008-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Казахтелекому 20 лет», «Ерен еңбегі үшін». Удостоен звания «Құрметті байланысшы».