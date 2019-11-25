25 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





134 года назад (1885-1935) родился ДУЛАТОВ Мыржакып - казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства «Алаш Орды» и национально-освободительного движения Казахстана.

Родился в ауле №1 Сарыкопинской волости Тургайской области и уезда. Мыржакып лишился матери, когда ему было всего 2 года, а отец умер, когда мальчику было 12 лет. Он окончил начальную школу в ауле. В 1901 году он поступил в Государственное русско-казахское училище, педагогический класс которого окончил в 1902 году, став сельским учителем. Преподавателем казахского языка в этом училище был Ахмет Байтурсынов, с которым в дальнейшем была неразрывно связана литературная и политическая деятельность Мыржакыпа Дулатова.

Политическое кредо Дулатова четко определилось, когда он в 1909 году выпустил свой первый поэтический сборник «Оян, қазақ!» («Проснись, казах!»). Книжка была немедленно конфискована. Он сумел переиздать её в 1911 году и вернулся в Тургай. Одновременно Дулатов стал одним из лидеров казахского реформизма и национально-освободительного движения. Из-за своих публикаций он попал под наблюдение полиции и в поле зрения царской охранки. Попав в чёрный список, он долго не мог устроиться на работу в городе. А в 1911 году был арестован в Семипалатинске и провел 1 год и 8 месяцев в заключении.

В 1916 году стал создателем первого в истории народа фонда в помощь голодающим. Летом 1917 года Мыржакып Дулатов становится одним из организаторов Первого всеказахского съезда в Оренбурге, где фактически оформляется первая казахская политическая партия «Алаш».

Мыржакып Дулатов вернулся к издательской и педагогической деятельности и с 1922 по 1928 годы жил в Оренбурге. В 1928 году Мыржакып Дулатов резко выступил против отмены арабского алфавита, считая языковую реформу средством разорвать связи народа с письменной историей народа, которая положит начало потере родного языка, отчуждению народа от собственной истории. 29 декабря 1928 года его арестовали органы НКВД по обвинению в казахском национализме. Он был приговорен к смертной казни через расстрел, но вскоре её заменили на лишение свободы сроком на 10 лет. Он отсидел в Бутырской тюрьме 2 года, затем был сослан в Соловецкий лагерь особого назначения. 5 октября 1935 года скончался в Центральном лазарете Сосновецкого лагеря и был похоронен на вольном кладбище.

В 1990 году Правительством Республики Карелия была создана специальная комиссия, которая идентифицировала останки Мыржакыпа Дулатова на основании свидетельств местных жителей, фактов и документов. В октябре 1992 года останки Мыржакыпа Дулатова были перевезены на Родину и с почестями захоронены в ауле Бидайык Жангелдинского района Торгайской области (ныне входит в состав Костанайской области).

Мыржакып Дулатов был посмертно реабилитирован в 1988 году. Он был признан пионером современной казахской литературы и одним из лидеров национально-освободительного движения.





59 лет назад (1960) родился ОНЖАНОВ Нурлан Баймолданович - начальник канцелярии Президента Республики Казахстан.

Родился в Талды-Курганской (ныне Алматинской) области. Окончил Университет имени Гумбольдта, город Берлин, ГДР, филолог, преподаватель немецкого языка (1983); аспирантуру Московского государственного института иностранных языков имени М. Тореза.

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинского педагогического института иностранных языков (1983-1984, 1985-1996); стажер-исследователь, аспирант Московского государственного института иностранных языков имени М. Тореза (1987-1992); ведущий, главный специалист, начальник отдела ВЭС Министерства печати и массовой информации РК (1992-1994); старший референт аппарата, администрации Президента РК (1994-1996); первый секретарь управления стран Европы Министерства иностранных дел РК, советник посольства РК в Австрии (1996-1997); советник посольства РК в Швейцарской Конфедерации (1997-2001); директор департамента экономической политики Министерства иностранных дел РК (2001-2002); советник посольства РК в ФРГ (2002); генеральный консул РК, город Франкфурт-на-Майне (2002-2003); вице-министр - председатель Комитета по делам СНГ и регионального сотрудничества - национальный координатор по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от РК Министерства иностранных дел РК (2003-2004); вице-министр иностранных дел РК - национальный координатор по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от РК (2004-2007); помощник Президента РК (2007-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Федеративной Республике Германия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Дания по совместительству (2008-2014); помощник Президента Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), министра обороны РК «Халықаралық әскери достастықты дамытқаны үшін» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), почетной грамотой МПА СНГ (2007). Отмечен Благодарностями Президента РК (2004, 2010).