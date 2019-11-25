+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -1 °С
USD 385.01 EUR 425.78
RUB 6.05 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

25 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

25 Ноября 2019 07:00
Поделиться:
25 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме

25 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
24 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения» 24 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События» 23 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

ДАТЫ

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 1999 года. Задача этого международного дня - обратить внимание на проблему насилия над женщинами и девочками во всех государствах планеты и предпринять усилия по ликвидации пандемии насилия для укрепления равенства, мира и справедливости на международном уровне.

День возрождения древнетюркской письменности

126 лет назад, 25 ноября 1893 года, датский лингвист, полиглот Вильгельм Томсен открыл ключ к древнетюркской письменности, совершив тем самым уникальное открытие в мире науки. С тех пор была начата новая глава в истории тюркологии. Это позволило иностранным тюркологам переводить тюркские письменные памятники. Со временем, в двадцатом веке, к ним присоединились ученые из тюркских стран — казахские, азербайджанские, узбекские, турецкие и другие исследователи.

В Евразии насчитывается более 700 крупных и малых надписей, памятников письменности, текстов. Для изучения и дешифровки древнетюркской письменности в Международной Тюркской академии функционирует отдел «Алтаистики, тюркологии и монгологоведения». Кроме того, Академией выпущена медаль имени « Вильгельма Томсена», которой награждаются исследователи, внесшие значительный вклад в развитие тюркологии. Этой престижной наградой отмечены труды уже 23 человек.

СОБЫТИЯ

В 1926 году принято Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиба)». 1442 километра рельсовой колеи предстояло проложить через горные реки, скалистые хребты, раскалённые пески. Подготовка к строительству началась в апреле 1927 года. Укладка первого звена трассы от станции Семипалатинск произошла 15 сентября 1927 года, с другого конца от станции Луговая – 19 ноября. Согласно казахскому обычаю первый паровоз вышел с Луговой на новую линию через специально построенную арку, символизирующую юрту, через которую проносят новорожденного. На одной стороне арки было написано: «Туркестан», на другой - «Сибирь».

В 2006 году в Алматы прошел I съезд Союза ученых Казахстана. Обсуждались вопросы о необходимости включения таких направлений, как экология и рациональное природопользование, исследования в области здравоохранения и сельского хозяйства, в приоритеты научно-технического развития. По итогам съезда принята резолюция по развитию науки в стране.

В 2009 году создана Национальная научная лаборатория коллективного пользования информационных и космических технологий. Общие задачи лаборатории: обеспечение реализации программ и проектов по информационным и космическим направлениям научного и технологического развития; разработка конкурентоспособных на глобальном рынке научных продуктов и коммерческих технологий; участие в международном научно-технологическом сотрудничестве; подготовка научных кадров по приоритетным научным направлениям на основе реализации научных проектов совместно с ведущими мировыми научными центрами.

В 2011 году в Алматы Центральный государственный музей РК провел уникальную выставку одного предмета - «Рукопись Абая». Всего в музее хранится свыше 410 древних рукописей, редких изданий и письменных документов - наследие духовной культуры казахского народа. При научной атрибуции фондовых материалов и многочисленных исследований установлено, что рукопись, занесенная в главную инвентарную книгу музея под № 17569, принадлежит Абаю. Этот классический образец рукописного творчества великого поэта представляет собой его труд «Біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққандығы туралы» («Несколько слов о происхождении казахов»), написан большими буквами, черным карандашом, на четырех листах (на 8 страницах), на казахском языке арабской вязью.

В 2013 году в Алматы установили мемориальную доску памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Казахстана Фазыла Карибжанова. Мемориал памяти установили на стене дома, где жил и трудился Фазыл Карибжанов, по улице Кабанбай-батыра.

В 2014 году в Алматы была представлена коллекция декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX веков. Коллекция включала ювелирные украшения жен Абылай-хана, ковры ручной работы начала XX века, предметы быта - кувшины, кумганы, самовары из меди и латуни XIX-XX веков, холодное оружие, конское снаряжение. Самый древний экспонат из предметов обихода - мерная кружка 1748 года. Самый необычный - серебряная зубоухочистка с вставкой из рубина, принадлежавшая Абылай-хану.

В 2015 году Республика Казахстан присоединилась к соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между странами Организации исламского сотрудничества.

В 2016 году в рамках ежегодной премии «Алтын Адам» памятную статуэтку «Алтын Адам» в номинации «Паралимпиец года» получила победительница X летних паралимпийских игр «Рио-2016» Зульфия Габидуллина, а медаль в номинации «Общественное признание» была вручена президенту Национального паралимпийского комитета Кайрату Боранбаеву.

В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «Қырқынан шығару» из серии монет «Обряды, национальные игры Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

Қырқынан шығару - древний обряд, проводимый ребенку, которому исполнилось 40 дней от рождения. Суть обряда заключается в купании ребенка в соленой воде, объем которой равен 40 ложкам. В чашу с водой также кладут серебряные украшения, монеты, поскольку издревле серебро символизирует чистоту, считается оберегом от злых духов.

В 2016 году в Павлодаре было создано почетное консульство Литовской республики. Почетным консулом Литовской Республики в Павлодарской области стала председатель регионального Совета деловых женщин Райхангуль Сатабаева.

В 2017 году казахстанка Жансая Абдумалик выиграла чемпионат мира среди шахматистов-юниоров, чей возраст не превышает 20 лет, - World Junior and Girls Under 20 Chess Championship-2017. Турнир проходил в итальянском курортном городе Тарвизио.

В 2017 году в Кызылорде состоялось открытие Аллеи матерей. Автор проекта памятника «Материнское счастье» - скульптор Агабек Назаров, высота памятника составляет 5,5 метров.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив