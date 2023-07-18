25 нетрезвых водителей задержали за четыре дня в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за полгода задержали на дорогах более 500 нетрезвых водителей. Пьяные водители совершили 11 аварий, в которых погибли четыре человека и 15 получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в регионе в течение четырех дней проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». Остановили за это время 25 автомобилей, за рулем которых находились нетрезвые североказахстанцы.

«Всего на дорогах области выявили 1 502 различных нарушения правил дорожного движения. Из них около 200 фактов неиспользования ремней безопасности, 194 превышения скорости и 119 пользований телефоном за рулем. Выявили пять фактов управление транспортом лицами, ранее лишенными водительских прав. В мероприятии ежедневно участвовали свыше 370 офицеров», - проинформировал заместитель начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

С начала года в области зарегистрировали 127 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек погибли и 179 получили ранения.