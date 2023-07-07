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    25 наблюдателей из Казахстана примут участие в выборах в Узбекистане

    7 Июля 2023, 23:17

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 25 представителей ЦИК и депутатского корпуса Казахстана примут участие в качестве наблюдателей в досрочных президентских выборах в Узбекистане. Об этом в интервью журналистам по итогам встречи со своим узбекским коллегой сказал председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В казахстанскую делегацию наблюдателей входят члены аппарата ЦИК и его региональных органов, представители депутатского корпуса обеих палат Казахстана. В общей сложности 25 человек. Они входят в составы миссий наблюдателей СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, а также Организации тюркских государств», - сказал Нурлан Абдиров.

    Он отметил, что в ходе обсуждения вопросов подготовки к проведению выборов с председателем ЦИК Узбекистана, казахстанскую сторону заинтересовали отдельные новшества в организации избирательного процесса.

    «Очень было интересно услышать, как прошло досрочное голосование, в том числе на территории Казахстан, которое прошло с 28 июня по 5 июля. Эта опция нам интересна, мы её изучаем, проанализируем как это сработало. В пилотном режиме в 2,5 раза увеличили количество избирательных участков оборудованных постоянным видеомониторингом процесса голосования и сканерами для биометрии избирателей», - отметил спикер.

    Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства, которые назначены на 9 июля 2023 года. О старте президентской выборной кампании, а также кто претендует на пост главы Узбекистана читайте в материале МИА «Казинформ».

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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