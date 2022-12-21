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    25 молодых семей Жамбылской области обеспечили жильем

    21 Декабря 2022, 23:49

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жилищная программа «Аулиеата жастары» по обеспечению собственным жильем молодых семей успешно реализуется в регионе. В четыре раза увеличат в 2023 году финансирование этого проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Таразе глава региона Нуржан Нуржигитов в ходе церемонии награждения премией «Әулиеата үміті» молодых специалистов, признанных лучшими в разных сферах деятельности, вручил ключи от 2-комнатных квартир трем молодым семьям в рамках жилищной программы «Әулиеата жастары».

    По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, Алия Аргынбай, Айжан Игиликова, Берик Шуйншали - молодые специалисты, работающие в сферах образования и здравоохранения.

    Нуржан Нуржигитов отметил, что в регионе реализуется региональная программа государственной молодежной политики по обеспечению жильем жамбылской молодежи «Аулиеата жастары», на которую выделено 500 млн тенге.

    «Всего принято 619 заявок, из них 67 рассматриваются в «Отбасы банке». На сегодня одобрены заявки 33 участников, из них 25 уже получили ключи от новых квартир. В предстоящем 2023 году планируем увеличить объем финансирования проекта в 4 раза», - сказал Нуржан Нуржигитов.

    Как сообщалось ранее, программа получения жилья молодыми людьми планировалась в Жамбылской области еще в 2020 году, но только в 2022 году начала реализовываться. Проект предназначен для обеспечения молодежи региона доступным жильем, а также поддержки молодых семей.

    Программа «Аулиеата жастары» разработана с учетом особенностей Жамбылской области, на основе пилотных программ, положительно себя зарекомендовавших в городах Нур-Султан и Алматы. Максимальная сумма займа для молодежи - до 13 млн тенге, срок кредитования 19 лет. Новая программа запущена акиматом Жамбылской области совместно с Отбасы банком. Этот проект дает возможность молодым учителям, врачам, медсестрам, работникам культуры, спортсменам, тренерам-преподавателям, журналистам, преподавателям вузов и научным сотрудникам получить льготные займы для приобретения собственного жилья.


    Фото: областной акимат

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Строительство Жилье Молодежь
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