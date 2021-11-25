25 млн тенге заработал организатор подпольного игорного заведения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Организатор незаконного электронного казино осужден к четырем годам лишения свободы в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Незаконная организация азартных игр сопряжены не только с нарушением уголовного законодательства, но и наносит ущерб здоровью людей, вызывая патологическую зависимость.
Согласно Закону «Об игорном бизнесе» на территории Республики Казахстан запрещается осуществление деятельности электронного казино и интернет-казино.
Вместе с тем, имеют место факты проведения подобных нелегальных игр.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении организатора электронного казино на территории города.
В ходе следствия установлено, что ранее судимый за организацию незаконного игорного бизнеса гражданин В.Зайцев 1993 г.р. незаконно открыл и содержал игорное заведение (электронное казино) и извлек доход в размере более 25 млн тенге.
При осмотре помещения сотрудниками департамента были изъяты 46 единиц компьютерной техники с приложениями, позволяющими организовать запрещенный вид бизнеса, а именно онлайн азартные игры с поддержанием функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша.
В. Зайцев осужден к четырем годам лишения свободы.