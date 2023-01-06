25 млн тенге присвоила бухгалтер одного из ТОО Караганды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 млн тенге исчезло со счета одного из карагандинских ТОО. Как выяснилось, деньги присвоила бухгалтер этой компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Октябрьский отдел полиции УП города Караганды обратилось руководство одного из ТОО, занимающееся операциями с недвижимым имуществом. Поводом для этого стало исчезновение со счета учреждения 25 млн тенге. «По данному факту в полиции началось досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 46-летнюю женщину, оказывавшей данному ТОО бухгалтерские услуги. Она дала признательные показания, пояснив, что, пользуясь доверительными отношениями со стороны руководства ТОО, провернула махинацию, в результате которой присвоила 25 млн тенге», - сообщили в полицию.





