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    25 млн тенге присвоила бухгалтер одного из ТОО Караганды

    6 Января 2023, 10:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 млн тенге исчезло со счета одного из карагандинских ТОО. Как выяснилось, деньги присвоила бухгалтер этой компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Октябрьский отдел полиции УП города Караганды обратилось руководство одного из ТОО, занимающееся операциями с недвижимым имуществом. Поводом для этого стало исчезновение со счета учреждения 25 млн тенге. «По данному факту в полиции началось досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 46-летнюю женщину, оказывавшей данному ТОО бухгалтерские услуги. Она дала признательные показания, пояснив, что, пользуясь доверительными отношениями со стороны руководства ТОО, провернула махинацию, в результате которой присвоила 25 млн тенге», - сообщили в полицию.


    Карагандинская область Мошенничество Караганда
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