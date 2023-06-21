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    25 млн тенге отдали карагандинцы мошеннику, обещавшему подключить их дома к центральному отоплению

    21 Июня 2023, 17:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мошенник представляясь землеустроителем обещал жителям Караганды подключение к централизованному отоплению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Центральный отдел полиции УП Караганды обратился житель города. Он сообщил, что некий гражданин, представляясь землеустроителем, предлагает владельцам частных строений провести работы по монтажу теплотрасс и оформить технические условия по подключению их домов к центральному отоплению. При этом свои услуги он оценивал в солидные суммы.

    Многие жители Караганды, у которых «землеустроитель» вызвал доверие, передали ему денежные средства, надеясь на улучшение условий проживания. Но он через некоторое время исчез, так и не выполнив условий, заключенных сделок.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину. Во время досудебного расследования по статье «Мошенничество» полицейские установили причастность злоумышленника к ряду аналогичных преступлений. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 25 миллионов тенге», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Мошенничество Отопительный сезон Караганда
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